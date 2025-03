Marcel Hernández habló del gol pero no mencionó un gran detalle

Marcel Hernández, el goleador cubano del Club Sport Herediano, habló del gol que consiguió al minuto 92, pero nunca mencionó que tocó el balón con la mano.

Esa mano de Marcel Hernández, que antecedió el gol, no la vio el VAR. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

La acción encendió la polémica en el partido y puso al VAR, una vez más, en el ojo del huracán, pues tras la revisión, mantuvieron la anotación.

En la acción, pudo haber fuera de juego pero no lo hay. Ronaldo Araya sí está adelantado pero no interviene en la acción y Hernández sale bien con la bola y es finalmente quien anota.

“Le comenté a él (al árbitro) que no había offside, que no había interferencia porque nadie saltó con él, con el portero. Él me dijo que había, que le fui encima a Pemberton y le respondí que ¿en qué momento hubo interferencia?”, dijo Hernández, quien no comentó nada de que el balón le tocó el codo antes de meter el gol.

El juego terminó caliente por los reclamos por el VAR. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

El delantero expresó que el equipo siempre va al frente a tratar de ganar los partidos y que en esta ocasión, el esfuerzo solo alcanzó para un empate.

“Al final, no pensamos solo en el invicto, pensamos en seguir sumando por los objetivos y metas grupales, que es sumar en toda cancha. Queríamos los tres puntos pero hay que rescatar que el rival juega, que está en su cancha, con su gente, nosotros le devolvimos a nuestra gente (la que asistió) ese coraje y deseos de ir por el partido”, dijo.

También se refirió a que al Team le están costando los primeros tiempos.

“No creo que los regalemos, sino que entramos en displicencia por algunos lapsos, en el primer tiempo solo una vez tiraron a marco. Tuvimos el volumen, ellos no presionaban, hubo buena posesión, pero teníamos que ser más incisivos y tomar buenas decisiones en el último cuarto”, agregó.