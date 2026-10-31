El delantero Marcel Hernández no la pasa bien en El Salvador.

Este viernes, previo al juego contra el Platense por la jornada 18 del torneo cuscatleco, el Inter Santa Tecla informó que el exjugador del Herediano sufrió una delicada lesión.

El atacante cubano llegó a suelo salvadoreño a finales de agosto, luego de su salida del campeón nacional.

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Marcel Hernández sufrió una molestia y no jugó contra el Platense, este viernes. Foto: prensa Inter Santa Tecla. (Prensa Inter Santa Tecla/Prensa Inter Santa Tecla)

El parte médico

Según el Inter, el caribeño tiene una molestia en los meniscos.

“El Club Internacional Santa Tecla informa que nuestro jugador Marcel Hernández presenta una lesión meniscal medial grado II.

“Su período de recuperación estará sujeto a su evolución y al seguimiento del cuerpo médico de nuestra institución,” mencionó el equipo.

Este tipo de lesión es una alteración moderada del menisco medial.