“Soy un jugador que por torneo juego más de 1600 minutos y no suelo lesionarme, pero me lesioné y eso sicológicamente me afectó, eso me tocó más. Sería ilógico decir que eso no golpea cuando estuve 24 días parado. Obviamente eso me golpeó en lo sicológico, lo mental y lo anímico. Hay momentos para volver y agarrar confianza, pero entré directo (semifinal) y aunque creo que pude hacer más, hice bien el trabajo que el profe quería, pese a las limitaciones que tenía”, reconoció.