Marcel Hernández responde a los que lo cuestionan: “Me reviento la madre”

El delantero del Cartaginés, Marcel Hernández le respondió a quienes lo critican por su falta de compromiso con el campeón nacional.

El cubano entró de cambio en el juego contra Santos y volvió con gol, por lo que su anotación le permitió a los brumosos rescatar un punto ante el Santos.

“(Sobre la crítica) Es normal, es lo que vivo porque he puesto en Costa Rica una barrera alta para todos los jugadores, es normal cuando no está Marcel en cancha y hay que buscar la manera de ver qué voy a decir.

“No me afecta, siempre he estado para el grupo, a pesar de que no me han visto en el terreno de juego, me reviento la madre. Siento que se han excedido para conmigo, para el grupo, una reflexión desde afuera no me interesa, Marcel es una persona comprometida, el compromiso siempre va a estar, hoy estuve en la cancha pese a que no tenía que estar”, destacó.

Hernández añadió que no conseguir los resultados ha afectado al grupo.

“La parte mental ha afectado al grupo. Perdemos en casa, habíamos sido muy fuertes de local, no teníamos el plantel completo y se fueron generando dudas, para todos nosotros como jugadores que tuvimos que ir poco a poco tratándolas.

“No es fácil, porque mientras pasa el torneo no íbamos encontrando los resultados y eso va generando desconfianza, este es un gran grupo, una gran familia y no podemos claudicar en momentos como este”, recalcó.

Marcel reconoció que tiene ofertas en otros clubes, pero no quiso dar detalles.

“Hay que esperar con tranquilidad, tener mente fría, que pase lo que tenga que pasar, más adelante cuando termine el torneo y pensaré con cabeza fría.

“Hay cosas en la mesa, no te puedo decir (si son locales o internacionales), pero hay opciones”, dijo.