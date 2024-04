Marcel Hernández rompe el silencio y explica su situación con Cartaginés

Marcel Hernández no jugó con Cartaginés ante Grecia por decisión técnica de Mario García. (Marvin Caravaca)

Marcel Hernández rompió el silencio y dio su versión de los hechos tras el novelón que se armó tras no ser convocado para el partido de Cartaginés ante el Municipal Grecia de este lunes y que los brumosos perdieron 2-0.

El atacante cubano, en una entrevista con el periodista Kevin Jiménez de TD Más, habló al respecto y desmintió el rumor de que la razón por la que no lo tomaron en cuenta fue porque jugaría con otro club en la próxima temporada.

“Cambiar de equipo no. Cartaginés es el equipo de mis amores, el equipo que amo con todo mi corazón. Trabajo todos los días full para darlo todo, por alguna u otra razón no he tenido la regularidad que siempre tengo y eso me ha afectado. Es la primera vez que tenemos una racha así desde que estoy en el club. Estoy triste, frustrado”, comentó Marcel.

Asegura que quedar fuera de lista este lunes tampoco se debe a las últimas declaraciones que dio tras el juego ante Saprissa, cuando se molestó por salir de cambio.

“Fui sincero, yo no creo que con mis declaraciones falté el respeto, de manera muy respetuosa dije lo que pienso. Ha sido difícil para mí también, cuando inició la seguidilla estuve seis partidos de suplente, se me dio la oportunidad de ser titular ante Saprissa, di gol y asistencia. Lo que me toca es trabajar, trabajar y trabajar”, sentenció.

Será cuestión de tiempo para ver cómo seguirá este culebrón en el camerino brumoso.