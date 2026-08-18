Marcel Hernández ya tiene nuevo equipo tras dejar al Herediano

Marcel Hernández fue presentado como jugador del Inter Santa Tecla de El Salvador. (Tomado de X Inter Tecla/Tomado de X Inter Tecla)

Marcel Hernández ya tiene nuevo equipo luego de dejar al Herediano la semana pasada de manera sorpresiva, y además confirmó que dejará Costa Rica.

El goleador cubano es la nueva figura del Inter de Santa Tecla de El Salvador, equipo que lo presentó este lunes en sus redes sociales.

“Más que un goleador, una leyenda, hoy vestirá los colores de Santa Tecla”, indicó al inicio del video de presentación en el que además destacó sus números en la liga tica.

“Los grandes de Costa Rica gritaron tus goles, bienvenido, Marcel Hernández”, destacó el equipo de la Ciudad de Santa Tecla.

El nuevo equipo de Marcel tiene fuertes raíces ticas. Sus dueños son costarricenses y el equipo está dirigido por el técnico nacional Luis Marín, con Harold Wallace como asistente.