Marcelo Sarvas cuenta la historia que lo trae de nuevo a Alajuelense

Marcelo Sarvas habló sobre los motivos para volver a Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

El brasileño Marcelo Sarvas dejó hace tres años Alajuelense pero desde que se marchó para irse a jugar a la MLS la idea de volver al cuadro rojinegro nunca lo abandonó y tenía la idea que tarde o temprano sucedería.

La vuelta como jugador no se dio y desde que se dedicó al banquillo estuvo en el Centro de Alto Rendimiento manudo un par de veces, pero siempre de visita, en una de esas ocasiones hasta se encontró con Oscar Ramírez, a quien el tiempo luego los volvería a jugar para trabajar de nuevo.

Machillo fue el técnico del sudamericano en su paso como jugador y ahora será su mano derecha en la dirección técnica, una persona que fue vital para que se diera su regreso.

Sarvas explicó que si bien como técnico ha modificado algunas cosas, como cualquiera que evoluciona, se queda más con quién es cómo persona.

“Oscar tiene su lado muy sencillo como persona, que es lo más cautivante. Es una persona que se preocupa mucho por el ser humano, con su cuerpo técnico, con los jugadores y no solamente dentro de la cancha, sino en además en su entorno. Entonces Oscar sigue siendo el mismo y eso es lo más bonito en él”.

“En la parte del fútbol, el fútbol se ha modificado, ha cambiado, entonces yo creo que el papel mío es entender lo que quiere Óscar para que nosotros, podamos pasar el misma mensaje para los jugadores y extraer lo mejor de ellos, al final, creo que Oscar sigue siendo la persona que es y ha evolucionado más con el fútbol”, explicó.

Óscar Ramírez y Marcelo Sarvas compartieron en el CAR en noviembre del 2021, cuando ninguno había regresado a Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Marcelo llegó a tomar el papel de Bryan Ruiz en el cuerpo técnico, quien pasó a dirigir de manera exclusiva la u-21 manuda.

Momento justo

Sarvas explicó que a pesar que lo pensó en otras ocasiones el volver, no sentía que era el momento correcto y explicó que fue diferente esta vez.

“La negociación se dio muy simple, fue algo sencillo para los dos lados, no tuvimos muchas idas y vueltas. Me dijeron este es el contrato y me preguntaron si tenía ganas de venir. Hablé con la familia y en tres días ya estaba todo listo. Así se dio el regreso de Marcelo a la Liga, con las ganas que tenía de regresar y todo salió muy bien al final”, explicó.

Este miércoles fue el primer contacto que tuvo con los jugadores en cancha, en la primera práctica y contó cómo fueron esas sensaciones.

“Yo vengo de un fútbol que es diferente, un fútbol americano (estadounidense) el cual es diferente al fútbol latino, pero yo también tengo en mente el fútbol brasileño, que es lo mismo. Yo pienso que aquí el jugador es mucho más técnico, más especializado, la parte técnica, la parte individual, se sobresale el conjunto”.

“Vi muy buenos jugadores, creo que vamos a trabajar la parte del conjunto, que es la parte del grupo, pero la Liga está bien posicionada para pelear por los títulos que tienen que pelear”, finalizó.