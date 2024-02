Marcelo Tulbovitz revela la fórmula que debe aplicar Saprissa para remontar en Concacaf

José Luis López acompañó a Marcelo Tulbovitz en su regreso al estadio Ricardo Saprissa. Foto: Cortesía.

Marcelo Tulbovitz, expreparador físico del Deportivo Saprissa, quien formó parte de la época dorada del Monstruo a mediados de los 2000, está en Costa Rica visitando a viejos amigos y en medio de esos reencuentros conversó con La Teja.

El uruguayo fue parte del cuerpo técnico en la Liga de Campeones de Concacaf que ganaron los morados en el 2005 y ante el reto que tienen los tibaseños en la actual edición, este martes a las 7:15 p.m., para intentar remontar la serie contra el Philadelphia Union en Estados Unidos, le preguntamos cómo ve el asunto y respondió lo que espera de los muchachos de Vladimir Quesada.

“Son partidos muy competitivos, Saprissa aún está en carrera, está difícil, pero para nada la serie está cerrada, hay que dar la batalla y sé que los muchachos lo darán. Herediano dio una señal positiva para los equipos costarricenses en la Concacaf porque lo pudo hacer, hay que perder eso de que ‘no se puede’.

“Ese segundo gol (el 3-2) ayudó para seguir vivos en la serie, después el fútbol dirá, son 90 minutos, seguramente el esfuerzo y el compromiso estarán ahí y ojalá se dé la clasificación”, respondió.

Tras esa respuesta aprovechó para dedicarle unas sentidas palabras a Vladimir, al que también considera un buen amigo.

“Cuando era el preparador físico del Saprissa, Vladimir era el coordinador general de las divisiones menores, siempre existió una buena relación, no teníamos trabajo directo porque ambos teníamos diferentes roles, pero conmigo siempre fue una gran persona y me alegran mucho sus éxitos, porque el tricampeonato no es así no más, tiene su gran mérito y siempre le deseo lo mejor”, agregó.

Esta serie de la Copa de Campeones será muy recordada por Marcelo, ya que vio el primer juego la semana pasada desde uno de los palcos del estadio Ricardo Saprissa, al lado de un compa con el que trabajó en la S y nos confesó cómo fue regresar a un lugar que le guarda mucho cariño.

“Fue muy emotivo, sentí lindas sensaciones, a su vez mucha emoción porque ahí viví muchos momentos inolvidables en mi carrera, lo compartí con un amigo del fútbol como lo es José Luis “Puppy” López, porque fuimos juntos, ambos compartimos las mismas vivencias por mucho tiempo y ahora estuvimos en el palco viendo el partido y mandando buena energía a la cancha”, relató.

Pese al marcador, el sudamericano espera que el club saque adelante la serie y demuestre una vez más su casta de campeón a nivel internacional.

Marcelo Tulbovitz trabajó como preparador físico del Saprissa en dos etapas, en 2003-2006 y 2011-2012. Foto: Archivo.

Siempre los sigue

Ese viejo amor con el club se mantiene y explicó los malabares que hace para no perderle la pista a los morados y así celebrar a distancia.

“Lo que hacía siempre era informarme de los resultados y tabla de posiciones en los sitios web que cubren el fútbol costarricense, en los países donde estaban no pasaban fútbol de acá y a veces veía algunos resúmenes de goles, siempre les di seguimiento. Me hubiera encantado seguirlo por la televisión”, respondió.

Muy agradecido

Tulbovitz, durante el tiempo que estuvo en Tiquicia, formó parte de los cuerpo técnicos de Saprissa, San Carlos y la Selección Nacional, estos equipos tienen en común que sus aficionados le guardan un gran cariño por su trabajo.

En medio de la conversación, el charrúa reconoció que siempre estará agradecido y se conmueve con las muestras de cariño que le han hecho en los últimos días.

“Uno nunca está preparado para semejantes emociones de la gente que uno quiere mucho, que han sido importantes en su carrera, soy una persona muy agradecida con las tres instituciones que defendí en Costa Rica: Saprissa, San Carlos y la Selección, y sobre todo el cariño del pueblo costarricense, más allá de las camisetas, eso es un valor agregado que rescato mucho.

“Ayer (sábado) tuve la oportunidad de estar en San Carlos y me sorprendieron con ese lindo momento que nunca imaginé (le hicieron un homenaje al medio tiempo y le dieron una camisa con su apellido), porque iba a ver un partido y luego a comer un asado con varios excompañeros.

“Lo que viví el martes a la salida del estadio Ricardo Saprissa me emocionó mucho, me sorprendió por la magnitud y también estoy agradecido por las formas de cariño de la gente”, agregó.

Así que que le preguntamos cuál es la receta que usa para que la gente, incluyendo grandes aficiones como el Nacional de Uruguay, Universidad de Chile y River Plate de Argentina, lo quiera tanto y lo resumió en pocas palabras.

“Lo que sí te digo es que nada, soy una persona normal, natural, que me muestro como soy, me comprometo con el trabajo, ganar o perder un partido es parte del juego, soy agradecido con las muestras de cariño de los aficionados en todos los países que trabajé y voy a seguir ese camino que hace muchos años lo emprendí.

“Uno no trabaja para el agradecimiento, trabaja porque tiene objetivos, después los desarrolla de la manera que cada uno lo entiende y eso se devuelve con trabajo y honestidad”, comentó.

Marcelo seguirá en el país hasta la próxima semana, el último partido que verá acá será el Saprissa - San Carlos de este domingo en la Cueva, para así recargar baterías y viajar a España para verse con su hijo.