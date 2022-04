Marco Herrera: “No voy a salir con la frase trillada de ‘no se repartan nada’, vamos a trabajar”

Marco Herrera no buscó excusas y reconoció que les pasaron por encima. Foto: Facebook Saprissa

El baile que le metió San Carlos a Saprissa no daba para buscar muchas excusas, por lo que Marco Herrera, quien dirigió este sábado al Monstruo, no tuvo más remedio que reconocer que el rival les pasó por encima y ofrecer una disculpa a la afición.

“Un resultado de estos (perdieron 4-1), a un equipo como el nuestro no le debe pasar, no podemos perder así. Hoy perdimos de mala manera, no vamos a poner excusas, el rival nos superó bien. Tuvimos una expulsión que pudo ser drástica, eso condiciona, cuesta y tratamos de frenar a un rival que lo hace bien.

“Con uno menos, el equipo presentó hidalguía, luchó. Tratamos de ordenar muchas cosas, pero al final fuimos superados, no hay excusas, la verdad es que felicito a Douglas (Sequeira) y a su equipo porque lo hicieron bien”, destacó

Este Monstruo hace rato no levanta y Herrera, en lugar de tratar de tirar frases cajoneras para tapar las cosas, prefirió reconocer que tienen mucho trabajo por delante.

“No tenemos excusas porque tenemos una de las mejores planillas, quizás de las mejores del país, y el día de mañana, Dios primero, seamos campeones, que los morados sepan que acá se va a pelear. Un 4-1 duele mucho, pero Saprissa se ha levantado, siempre lo ha hecho y no voy a salir con la frase trillada de que ‘no se repartan nada’, vamos a trabajar, no a poner excusas. Nos da mucha pena lo que pasa, pero acá somos bravos, quizás por eso todavía estamos en la institución”, añadió.