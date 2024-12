Marco Ureña aclara si es cierto que hubo golpes en el camerino del Cartaginés

Marco Ureña, jugador del Cartaginés, reveló este domingo si hubo golpes entre los jugadores del cuadro brumoso, al medio tiempo del partido que cayeron por paliza ante Sporting 6 a 2.

Los brumosos necesitaban ganar para mantener esperanzas de clasificar. Al final, el Herediano perdió su partido y les hubiera bastado un empate pero fue un partido pésimo para los blanquiazules.

24/01/2023 Estadio Fello Meza. El Club Sport Cartaginés recibió a Santos de Guápiles, en partido de la jornada 3 del Torneo de Clausura, Liga Promerica 2023. Marco Ureña (21) anotó el cuarto gol de Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

El primer tiempo finalizó 4 a 1 y hubo un supuesto encontronazo en el camerino que reportó la prensa, que incluso varios jugadores se fueron a los puños.

A Ureña le preguntaron específicamente, si hubo golpes al medio tiempo entre los jugadores.

“Golpes no, yo estuve allí todo el tiempo y golpes no hubo, tal vez que se alzó la voz sí, un poco, por los momentos de frustración. Yo no comparto eso, pues creo más en la comunicación asertiva”, dijo Ureña.

“Creo en la comunicación preventiva, no cuando ya estamos con el agua hasta el cuello, no quiere decir que no lo vaya a decir, pero golpes no hubo”, añadió.

Ureña dijo que él nunca se enteró de cuál era el marcador en el partido del Herediano. “El objetivo es ganar, yo entré al partido metí el gol y sentí que íbamos a ganar mientras yo estaba en la cancha, ese fue mi único enfoque. A los jóvenes quizás les pueda afectar pero nunca pregunté en ningún momento cómo iba Santos”.