Marco Vásquez habló de Mariano Torres y le mandó un mensaje

Marco Vásquez, vocero de Liga Deportiva Alajuelense, habló este domingo del jugador de Saprissa, Mariano Torres y le mandó un mensaje.

Vásquez lamentó que el argentino no se hiciera presente al estadio Alejandro Morera Soto, a las 4 de la tarde, donde se jugará dentro de pocos minutos el clásico nacional porque el argentino argumentó que no se sentía del todo seguro yendo a Alajuela.

Marco Vásquez dice que hubieran reforzado la seguridad para que Mariano Torres fuera al partido. (MAYELA LOPEZ)

“Si nos hubiera pedido reforzar la seguridad, posiblemente lo hacemos, se va a perder un buen clásico, lo va a ver por televisión, pero no hay ningún problema en que venga Mariano o cualquier otro jugador”, dijo Vásquez en radio Columbia.

Mariano Torres no fue a Alajuela por seguridad.

“A veces cuesta (que el Morera Soto sea familiar), porque se nos salen algunos del canasto, pero tenemos que aprender que el fútbol es de sumar, de relaciones, no estamos de acuerdo en muchos temas, vamos a tener conflictos en muchos temas, pero tenemos que cuidar la integridad de cualquier personas que venga. Lamento que haya decidido no venir”, expresó.

También se refirió a las palabras de Sergio Gila, gerente deportivo de Saprissa, de que hay una persecución contra Torres.

“El único culpable de lo que pasa con Mariano Torres es Mariano Torres, no somos nosotros. Cuando Freddy Góndola (exjugador de Alajuelense) mencionó que fue atacado y que recibió insultos racistas, la institución debe activar un protocolo, lamentablemente desistimos de los servicios de Góndola, pero no fue que un día nos levantamos diciendo ‘¿por qué no perseguimos a Mariano?’. Él fue el que le metió un manotazo al árbitro y se ganó cinco partidos de suspensión”, expresó Vásquez.