Marco Vásquez reconoce que a Alajuelense lo han favorecido los arbitrajes

Marco Vásquez, vocero de Liga Deportiva Alajuelense, reconoció, este jueves en radio Columbia, que su equipo se ha visto beneficiado por arbitrajes, como la jugada que cometió Leo Moreira el domingo 28 de julio, ante Santa Ana, y que no fue sancionada como penal en el último minuto.

Marco Vásquez reconoció un error arbitral que benefició a Alajuelense. (MAYELA LOPEZ)

Aunque Vásquez dijo que no estaba en el estadio, ha escuchado diferentes criterios que aseguran que la jugada debió ser señalada como penal, a favor del cuadro santaneco, y que le hubiera dado una opción muy clara a los visitantes de ganar el partido, que terminó 1 a 1.

LEA MÁS: Alajuelense vs Marathón: en este canal puede ver el partido

El periodista Anthony Porras le hizo la observación de que los árbitros se equivocan, pero que no hay reglamentos diferentes para algunos jugadores, como lo sugirió Vásquez en días pasados, refiriéndose a Mariano Torres y David Guzmán de Saprissa.

“Obviamente no, es una pregunta con un ingrediente de sarcasmo; no hay, pero cuando vemos el trato de algunos jugadores con un árbitro, que cometen agresiones y no pasa nada, la pregunta es si se mide diferente. No hablemos de otro reglamento porque lo que vimos con Leo Moreira no es una agresión, es una jugada donde comete una falta y debió ser pitada, pero son temas diferentes. Mejor nos referimos a la forma como se mide a los jugadores en la cancha”, manifestó, minutos antes del partido Alajuelense vs Marathón.

Pese a todo, Vásquez considera que el VAR es necesario porque todos se van a beneficiar y cree que podría haber más equidad en el campeonato local.