Marco Vázquez sorprende al hablar de cifras récord en Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense no solo logró ganar el campeonato nacional número 31, sino también la Copa Centroamericana por tercera vez consecutiva, conquistas que posibilitaron cifras muy positivas para los manudos, según reveló Marco Vázquez, gerente rojinegro.

En el programa El Picadito de Radio Monumental, Marco fue invitado para hablar sobre cifras y números, tras superar diciembre, un mes que estuvo lleno de éxitos para el conjunto liguista.

“Yo diría que en este año las ventas de las tiendas llegaron a un nivel histórico, sin decir montos porque aún estamos trabajando el cierre luego de una temporada muy exitosa; fue algo absolutamente atípico, la gente se volcó”, afirmó.

Los títulos conseguidos por Alajuelense en diciembre provocaron una locura en ventas (JOHN DURAN/John Durán)

Vázquez contó sobre la locura de la afición manuda durante el mes de diciembre con la obtención de la Copa 31 ante Saprissa y la Centroamericana ante Xelajú.

“Nosotros tenemos dos periodos promocionales, uno es en junio y julio y el otro es el noviembre rojinegro, en donde se ponen en descuento algunas colecciones, incluso la del año. Eso fue una locura; yo pensé que iba a bajar un poco la demanda de artículos, pero ha sido impresionante, se vendió más que en noviembre; la gente hizo filas en todo lado, las ventas en línea colapsaron”, aseguró Vázquez.

Se reveló la cantidad de millones que puede generar una tienda en una noche de una final

Marco reveló una cifra aproximada de lo que puede llegar a vender la tienda del estadio, durante un día de partido como lo fue la final ante Saprissa.

Marco Vázquez asegura nunca haber visto algo como las ventas de Alajuelense el pasado diciembre (Albert Marín/Santa Ana vs Liga Deportiva Alajuelense.)

“Una noche como la noche de la final, una tienda como la del estadio puede llegar a vender 15 millones de colones, para que hagan una suma de lo que pueden ser las otras tiendas y a lo que puede llegar un solo día de ventas, y esto porque el equipo ha venido mostrando una cara que es la cara que a nosotros nos gusta ver y por eso la gente se ha volcado”, acotó.

Sobre los socios, Vázquez reveló cifras de socios que, según él, llegan a números históricos.

“Tenemos más de 700 socios nuevos en este periodo; históricamente, no recuerdo más de 2.300 socios en la época que estuve en la institución como director; hoy estamos superando los 4.000 socios, entonces esto lo que genera es un compromiso. El área comercial está generando los recursos para mantener la parte deportiva saludable desde el punto de vista financiero y deportivo.

“Ha sido una locura; mucha gente que llamó para hacer pedidos en línea llamó para quejarse, pues no tuvieron respuestas; hemos tenido que llamarlos para ofrecer disculpas, pues fue una demanda exagerada; esto ha sido algo que para mí, después de 28 años de estar en la institución, nunca he visto algo como lo que vi este fin de año”, reveló Vázquez.