María Paula Salas hizo fiesta con el Saprissa al clavarle siete pepinos en dos partidos

María Paula Salas tiene un nivel que marca mucha diferencia en el fútbol nacional. Foto: Rafael Pacheco. María Paula Salas tiene un nivel que marca mucha diferencia en el fútbol nacional. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

María Paula Salas se convirtió, sin discusión alguna, en la pesadilla del Saprissa en solo dos partidos, pues la delantera de Alajuelense le clavó siete goles, jamás supieron cómo frenarla.

En la final del Apertura 2021 les marcó un triplete en el partido de vuelta en el Morera Soto, mientras que este jueves se fue de cuatro en la Supercopa realizada en el estadio Saprissa.

Con un triplete y un póker demostró su olfato implacable de goleadora, este jueves la artillera de 19 años se encargó de liquidar muy rápido un partido que en 47 minutos ya lleva tres tantos.

“Me he tomado las cosas con seriedad, he querido más, he tenido la dicha que me dieron la oportunidad de estar acá y uno tiene que devolver eso haciendo lo mejor en la cancha. Una manera de respetar al rival es siendo serio y haciendo todo lo que les queda.

“En lo personal me siento muy agradecida con los profes, con las compañeras, me apoyaron mucho luego de la lesión y salimos adelante”, comentó la atacante.

María Paula volvió a la acción hasta octubre cuando se recuperó de una operación en el hombro.

[ Detrás de la dedicatoria de María Paula Salas a su abuelito hay una hermosa historia ]