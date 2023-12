María Paula Salas se llena de motivación tras marcar siete goles ante San Cristóbal y Nieves

María Paula Salas (9) se enfocó en resaltar lo grupal pese a sus siete goles. Foto: Prensa Fedefútbol.

María Paula Salas marcó siete goles en la goleada de la Selección de Costa Rica a San Cristóbal y Nieves de 19-0, en el cierre de la eliminatoria a la Copa Oro y dejó como loca a la afición, tras el partidazo que se jaló.

La artillera se mostró muy feliz por ser parte fundamental en la clasificación de la Sele al torneo.

En una entrevista con el departamento de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol, Salas resumió como este triunfo la motiva para seguir haciendo grandes cosas con la Sele.

“Ha sido un poco complicado para todas, el hecho de ganar dos partidos consecutivos, el primero contra Haití que la luchamos hasta el final en casa para poder buscar la clasificación y esta victoria nos dejó con mucha confianza y satisfechas por el trabajo que hicimos, esto no es ahorita, sino desde hace un tiempo atrás y estamos muy felices por el resultado”, respondió.

Pese a la gran cantidad de goles que marcó, Salas quedó a un tanto de la goleadora Melchie Dumornay de Haití.

“Lo importante era sumar y ganar con la cantidad de goles que necesitábamos, realmente esto no es solo mío, sino de todo el equipo, sin ellas no se hubiera logrado el objetivo. En mi posición trato de aportar todo lo que se pueda y gracias a Dios se me dieron los goles”, finalizó.

Este marcador es histórico para las ticas, ya que a falta de tres partidos que se jugarán este martes, y según datos de la Concacaf, hasta el momento es la goleada más grande que se ha registrado en toda la eliminatoria, superando el 13-0 que Haití le metió a San Cristóbal y Nieves.