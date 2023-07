Marianela Araya: La Mujer Maravilla que quiere dejar huella en el Mundial Femenino Australia - Nueva Zelanda

La árbitra Marianela Araya representará a Costa Rica en el Mundial Femenino de Australia - Nueva Zelanda. Cortesía.

Costa Rica tendrá una digna representante en el arbitraje durante la Copa del Mundo Femenina Australia - Nueva Zelanda, que inicia este jueves 20 de julio.

Se trata de la central Marianela Araya, quien fue escogida en enero pasado para ser una de las 33 réferis que impartirán justicia en el Mundial, en el que la Selección Femenina también dice presente.

La alajuelense de 34 años está más que ilusionada por participar en una Copa del Mundo a nivel mayor.

“Este es el resultado de mucho trabajo, esfuerzo, es un sueño, porque cuando uno ingresa al mundo del arbitraje sueña con dirigir un Mundial y ver mi nombre en esa lista me llenó de orgullo.

34 años tiene Marianela.

“Gracias a Dios todo ha valido la pena. Tengo 10 años de portar el gafete FIFA y esto no ha sido de la noche a la manaña, cada tropiezo, cada madrugada, han hecho que se logre el objetivo, que es estar en el Mundial”, afirmó.

Araya comenzó su carrera en el arbitraje en el 2005 y a la fecha suma una cantidad importante de logros en cuanto al fútbol femenino, en el que destacan dirigir en el Mundial Sub-17 Costa Rica 2014 y en los Mundiales Sub-17 de Papúa Nueva Guinea 2016 y Costa Rica 2022.

También trabajó como central en los Juegos Centroamericanos San José 2013, los Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, los Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y los Juegos Panamericanos Toronto 2015.

Y con respecto al fútbol masculino, debutó en Liga de Ascenso en el 2013 y en la primera división en el 2017.

Marianela comenzó en el arbitraje en el 2005. Prensa Fedefútbol. (Prensa Fedefútbol)

Un mujerón

Marianela es amante de los números y cuando no le toca dirigir un partido, se dedica de lleno a su labor como profesora de contabilidad en el Colegio Técnico Profesional de El Rosario de Naranjo.

Pero además, pasa tiempo completo con el trabajo que más le llena: el de ser mamá de Santiago, un pequeñito de 3 años, que es el dueño del corazón de la central.

“Santiago es la luz de mis ojos y desde que estaba embarazada le hice saber estando en mi vientre que la mamá es árbitra, que tiene que entrenar, a veces salir del país y que mamá nunca lo abandonará aunque este trabajando.

“Desde los primeros meses siempre le decía cosas lindas, para reforzar su inteligencia y es un niño muy activo, que poco a poco entiende a lo que me dedico”, contó.

Sus papás, Rogelio y Marianela, junto a sus tíos Lizbeth y Miguel, son quienes le ayudan con el cuido del pequeño y así se la juega en su trabajo en el colegio y los fines de semana, cuando tiene que impartir justicia.

“Santiago es la luz de mis ojos y desde que estaba embarazada, le hice saber estando en mi vientre que mamá nunca lo abandonará aunque esté trabajando”. — Marianela Araya, árbitra.

“Mi familia es fundamental, porque cuando era joven pensé si debía seguir con esto, porque a veces no me salían partidos y uno gastaba en pasajes, alimentación, entrenamientos y no veía los frutos.

“Además, debía estudiar, en las mañanas trabajaba en una oficina, era muy complicado, pero poco a poco lo fui logrando y hasta el día de hoy”, comentó.

Santiago es su fan número uno y llama a su mamá La Mujer Maravilla, pues es amante de los superhéroes y él juega con ella a que es Spiderman, también le gusta correr, brincar y jugar fútbol.

“Él ya entiende cuando me tengo que ir a trabajar e incluso tiene noción de cuando salgo del país y eso me parte el corazón, porque cuando me despido de él me pide llorando que no lo deje.

“Pero cuando me ve en el tele se pone muy feliz y hasta piensa que cualquier persona que está en un partido soy yo. Por ejemplo, para el Mundial de Qatar veía los partidos buscándome”, comentó.

El gusto por el arbitraje le nació desde que era una chiquilla, pues es fiebre del fútbol y siempre jugaba con los vecinos.

“Un día le dije a mi papá que quería ser árbitro, siempre le preguntaba por qué no había mujeres y él me ayudó para comenzar a llevar los cursos.

“Las árbitras que vi y me inspiraron fueron Ave María Alpízar, Milena López y Ericka Vargas”, aseguró.

La alajuelense ama educar a las nuevas generaciones. Cortesía.

La profe

Los papás de Marianela son contadores y de ahí viene el amor por los números.

Estudió Contabilidad y luego se inclinó por la docencia, pues le satisface enseñarle a los jóvenes y ver a final de cada año cuando sus estudiantes se gradúan.

“Una vez una mamá me dijo: ‘profe quiero darle las gracias porque usted insistió con mi hijo y hoy tiene trabajo, no se salió del colegio’ y eso me llena mucho.

“He dado en todos los niveles y he trabajado en colegios nocturnos, dando clases en sétimo, octavo y noveno. Los estudiantes son muy respetuosos y yo también me dirijo hacia ellos con respeto y así funcionan bien las cosas, me llevo bien con mis alumnos”, destacó.

La profe da clases en el Colegio Técnico Profesional de El Rosario de Naranjo. Cortesía.

Con la roja puesta

