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Marianella Araya perdonó la vida a este jugador en el encuentro entre Alajuelense y Guadalupe

Partido entre Alajuelense y Guadalupe suma un error arbitral importante durante el primer tiempo

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Por Henry Bejarano Matarrita y Sergio Alvarado
Marianela Araya sumó un error en el primer tiempo entre Alajuelense y Guadalupe. (Prensa Fedefútbol)

El arbitraje de Marianella Araya tiene un error importante al terminar el primer tiempo en el juego entre Alajuelense y Guadalupe, según el análisis de Henry Bejarano.

El experto arbitral de La Teja considera que el manudo Fernando Piñar debió irse expulsado a los 38 minutos del encuentro por acumulación de tarjetas amarillas.

El lateral manudo vio la amonestación a los 32 minutos, por lo que si seis minutos después veía otra, debió irse de roja, destacó Bejarano.

“La falta es clara y es amonestación, no puede ser roja directa porque no es juego brusco grave, pero al estar ya amonestado, debió irse”, comentó.

Araya solamente sancionó la falta contra Axel Amador.

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Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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