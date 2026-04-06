Marianella Araya perdonó la vida a este jugador en el encuentro entre Alajuelense y Guadalupe

Marianela Araya sumó un error en el primer tiempo entre Alajuelense y Guadalupe. (Prensa Fedefútbol)

El arbitraje de Marianella Araya tiene un error importante al terminar el primer tiempo en el juego entre Alajuelense y Guadalupe, según el análisis de Henry Bejarano.

El experto arbitral de La Teja considera que el manudo Fernando Piñar debió irse expulsado a los 38 minutos del encuentro por acumulación de tarjetas amarillas.

El lateral manudo vio la amonestación a los 32 minutos, por lo que si seis minutos después veía otra, debió irse de roja, destacó Bejarano.

“La falta es clara y es amonestación, no puede ser roja directa porque no es juego brusco grave, pero al estar ya amonestado, debió irse”, comentó.

Araya solamente sancionó la falta contra Axel Amador.