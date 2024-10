Mariano Torres contradice un argumento que dio Vladimir Quesada cuando fue técnico del Saprissa

Mariano Torres, volante argentino del Saprissa, declaró este miércoles en zona mixta, después del partido entre Comunicaciones y los morados, que puede jugar en cualquier tipo de cancha, desmintiendo la idea de que no juega en superficies sintéticas.

Mariano Torres feliz en la grama sintética del estadio Cementos Progreso.

Torres fue clave en el empate 1-1 de Saprissa ante Comunicaciones en el Estadio Cementos Progreso. Durante la rueda de prensa, el periodista Anthony Porras le preguntó cómo se sentía tras haber jugado en una cancha sintética, dado que en la gestión del anterior técnico, Vladimir Quesada, se mencionó que el jugador era reservado en ese tipo de terrenos debido a una lesión que arrastraba.

“Eso lo hablaban ustedes (la prensa), yo respeto su trabajo, pero eso de que no juego en canchas sintéticas es una mentira enorme. Si revisan, fui uno de los jugadores con más minutos en el campo el torneo pasado, y allí se cae esa mentira rápido. No me preocupa. Esta cancha está bien, es sintética, pero está bien”, aseguró el argentino.

Vladimir Quesada fue quien dijo que Mariano Torres lo cuidaban en canchas sintéticas. (DS )

No obstante, fue el propio exentrenador Vladimir Quesada quien, en su momento, explicó la razón por la cual Mariano no participaba en ciertos partidos en superficies sintéticas, y no fue un rumor iniciado por la prensa, como aseguró Torres.

LEA MÁS: Comunicaciones vs Saprissa: Cremas y morados se pusieron a jugar y ya consiguieron goles en el complemento

“Mariano Torres tiene un tipo de lesión en una de sus articulaciones y ha estado jugando con dolor. Las canchas sintéticas agravan ese dolor, por lo que preferimos perderlo en un partido antes que por varios meses”, comentó Quesada en su momento.

De hecho, el 23 de agosto, cuando se le preguntó a Vladimir Quesada si Torres jugaría en una cancha sintética, respondió: ”Vamos día a día y partido a partido. Tomaremos decisiones según el lugar donde juguemos. Mariano ha participado en muchos partidos en canchas sintéticas y le ha ido bien a él y al equipo”, concluyó el técnico.