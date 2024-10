Mariano Torres decepcionó y enojó a la afición de Saprissa con lo que dijo

Las declaraciones de Mariano Torres tras la dolorosa eliminación de Saprissa a manos del Antigua de Guatemala en la Copa Centroamericana, han causado desilusión entre los aficionados morados.

Mariano Torres apenas volvió a jugar y ya calentó a los morados. (MAYELA LOPEZ)

Los seguidores que acompañan al equipo en sus viajes a Guatemala, Nicaragua y otros destinos se sintieron traicionados cuando el argentino le restó importancia al torneo regional.

El martes, Torres comentó que la Copa Centroamericana es importante, pero no tanto como el torneo de Concacaf, que otorga un boleto al Mundial de Clubes. Sin embargo, la realidad del fútbol centroamericano muestra que, para los equipos costarricenses, obtener ese título es un desafío considerable. Para muchos, el camino natural sería ganar primero la Copa Centroamericana, el título que está más al alcance.

Cuando un periodista le preguntó a Torres si mantenía su postura sobre la relevancia del torneo, el argentino respondió: “No, no, vos estás equivocado, yo nunca dije que no sea un torneo importante. Dije que era importante, pero no el más importante. ¿Entendés qué quiere decir eso o no?”.

Saprissa no solo fue eliminado por Antigua de Guatema, fue goleado en la Cueva 3 a 0. (MAYELA LOPEZ Mayela López)

“Este es un torneo importante, pero no es más importante que el que viene. ¿El torneo que viene te lleva al Mundial de Clubes?”, añadió Torres.

Tres aficionados, miembros de peñas y que han acompañado al club a distintos países, expresaron su desilusión por estas declaraciones.

Brenda Castro, una aficionada que viaja frecuentemente con el equipo, integrante de una peña y de Cultura Saprissa, quien tiene fotos con Mariano Torres e incluso una camisa con la leyenda “Mariano, te amo” fue una de las más afectadas.

Brenda Castro es una gran admiradora de Mariano Torres, hasta tiene fotos con él y esta chema. (Cortesía )

“Que digan algo así es fuerte para mi corazón saprissista. Me están desanimando, me hacen pensar en no querer ir al estadio, donde yo sola pago cinco sillas. Es duro. Saprissa es el amor de mi vida, el más puro que tengo, pero eso debería ir de la mano con ser solidarios, y los jugadores no lo están demostrando”, explicó Castro.

“Siento que ya les da lo mismo si vamos o no. No ven el esfuerzo y sacrificio que hacemos, no solo el económico, sino a todos los niveles”, manifestó.

Hossemman Hernández, otro fiel seguidor que acompaña al equipo a todos lados, también mostró su desacuerdo con las palabras de Torres.

“Mariano no es el mejor referente porque no creció dentro de la institución. Es muy bueno y todo, pero no siente tanto la camiseta como otros jugadores históricos, como Drummond, el ‘Cocha’ (Francisco Alfaro), Paté, Alonso Solís o Medford, que son leyendas para nosotros. Él no ‘comió zacate’ en Saprissa”.

“Con declaraciones así, uno siente que los jugadores tienen el pecho frío, que no tienen compromiso”, añadió.

Otro aficionado desilusionado es Jesús García, quien también ha acompañado al equipo en sus viajes. “Si supiera lo que pasamos cuando viajamos, no diría eso. No es que uno se sube al avión, muestra el pasaporte y luego está en un hotel de lujo, comiendo rico. Ellos lo tienen todo. Nosotros pasamos penurias. Si tomaran en cuenta eso, deberían luchar para que Saprissa gane todo, incluso los torneos amistosos”, concluyó García.

El impacto de las palabras de Mariano Torres ha dejado una huella en el ánimo de muchos aficionados que sienten que el compromiso de algunos jugadores no está a la altura de la historia y pasión de Saprissa.