Mariano Torres enciende el ambiente al calificar la Copa Centroamericana de una forma que picará mucho

Mariano Torres afirmó que la Copa Centroamericana empezó a importar desde que Saprissa no la gana. ( Foto: El podcast de la hinchada. /Foto: El podcast de la hinchada.)

Mariano Torres, capitán del Saprissa, lanzó un dardo muy picante al hablar este martes en conferencia de prensa antes del partido de vuelta del repechaje con el Luis Ángel Firpo de El Salvador por un lugar en la Copa de Campeones de Concacaf.

El argentino habló de nuevo de los torneos centroamericanos, a los que aseguró se les empezó a dar importancia hasta que el Monstruo empezó a perderlos.

La frase cae luego de otra eliminación morada en la Copa Centroamericana, torneo en el que los morados no han pasado de cuartos de finales.

Mariano Torres cuestiona la importancia que se les da a los torneos centroamericanos

“Lo he dicho, hemos estado en deuda en esos torneos, pero yo recuerdo en el 2019 cuando lo ganamos y al siguiente llegamos a la final otra vez, en pandemia y no se le daba tanta pelota a esos torneos.

“De repente, Saprissa empezó a quedar eliminado y pasó a ser un torneo buenísimo para todo el mundo y está bueno que así sea, pero debe ser siempre así, porque creo que no teníamos tanto reconocimiento cuando lo ganamos en el 2019. Es mi forma de pensar y lo que viví en ese momento”, comentó.

A Torres le consultaron si le duele ver que Saprissa dejó de ganar y, por otro lado, Alajuelense sea el que se montó como rey de esta competición con un tricampeonato y que hoy esté peleando llegar a otra final.

Mariano Torres reconoce que le duele ver a Saprissa fuera de las finales

“A mí me duele que en los últimos años nosotros no estemos en las últimas instancias de esos torneos; al final es un torneo internacional y si hay equipos ticos en las finales, bienvenido por el fútbol de Costa Rica, pero a mí me duele que nosotros no lleguemos a esas finales”, opinó.

El torneo que Mariano Torres calificó como “buenísimo” adquirió tal importancia dado que los premios económicos aumentaron significativamente.

Equipos como Alajuelense han recaudado unos $600 mil por edición, además de clasificar de manera directa a los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.