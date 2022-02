Mariano Torres fue absuelto de la acusación por supuestos insultos a Marcel Hernández

Las acusaciones de Marcel Hernández contra Mariano Torres quedaron desestimadas. (JOHN DURAN)

La acusación de Marcel Hernández contra Mariano Torres, a quien señaló por supuestamente haberlo llamado “cubano muerto de hambre”, fue desestimada este viernes por falta de pruebas.

El Tribunal Disciplinario desestimó la denuncia porque los testigos no llegaron a declarar y el club brumoso no quiso continuar con el caso, detalló en un comunicado la Fedefútbol.

“Que en audiencia de evacuación de prueba, celebrada el día 11 de febrero del presente año, el señor Leonardo Vargas Monge, representante legal del Club Sport Cartaginés, solicitó desistir de la denuncia”, dice el documento.

Además, en el informe arbitral tampoco hubo referencia alguna del caso.

“Y que el informe del árbitro no indica ninguna ofensa discriminatoria, considera este Tribunal que no existen elementos suficientes para determinar la existencia de la conducta denunciada por el Cartaginés, por lo que procede el rechazo y archivo de la denuncia planteada por el Club Sport Cartaginés en contra del jugador Mariano Torres del Deportivo Saprissa, a quien se le exonera de toda pena y responsabilidad”, determinó.

Marcel había asegurado que el árbitro David Gómez no tuvo la personalidad para expulsar al argentino en el partido en que los brumosos vencieron 4-2 a los morados en la Cueva, el 22 de enero.

“El árbitro no tiene la personalidad de sacarle la amarilla a Mariano, porque me estaba insultando, me dijo: ‘Cubano de mierda, muerto de hambre’, pero el árbitro no tiene la personalidad. Como a nosotros nos exigen, a ellos hay que exigirles un poquito igual”, dijo el cubano luego del juego.