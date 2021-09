¿Mariano Torres le cierra la puerta a la selección de Costa Rica?

Algunos piensan en Mariano Torres para la selección nacional. Foto: Rafael Pacheco. Algunos piensan en Mariano Torres para la selección nacional. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El gran nivel de Mariano Torres con el Saprissa provoca que muchos aficionados y periodistas constantemente hablen y barajen la posibilidad de que el argentino pueda llegar a la Sele, pero para eso él tiene que nacionalizarse costarricense.

Este domingo Mariano se jaló un golazo de tiro libre, a los 68 minutos en el duelo contra Pérez Zeledón que su equipo ganó en la Cueva 3-0 y cuando se terminó la mejenga le volvieron a preguntar que cómo está el asunto para que él se ponga la roja de los ticos.

Como dice el dicho, al buen entendedor pocas palabras, porque si bien el che no dijo expresamente que no le interesa, si fue muy claro que su prioridad es y será Saprissa.

“No, no, en ese tema no hay nada diferente, ya lo he repetido varias veces. Yo estoy tratando de hacer las cosas bien en mi club, estoy muy contento de vernos otra vez en los primeros lugares y nada más, ese es mi enfoque”, dijo el argentino en declaraciones a FUTV.

A Torres le consultaron si alguien de la Fedefútbol se ha comunicado con él para hablar del tema y de manera cortante solo dijo, “no, no, por ahora no”, antes de irse de la entrevista.

El 27 de junio pasado Torres cumplió cinco años en el país, por lo que legalmente podría optar por la naturalización, trámite que inició hace un tiempo, pero no necesariamente pensando en la Sele.

Mauricio Wright, técnico morado, opinó que si se diera la oportunidad, podría aportarle mucho a la Tricolor.

“Mariano está en una edad óptima. Por su calidad, estilo y condiciones podría ayudar mucho. Todo el país sabe la calidad que tiene Mariano, podría ser una carta más”, dijo el entrenador tibaseño.