Mariano Torres quiere más: “Quiero ganar la ‘40′ y ya me voy tranquilo a casa”

El volante Mariano Torres tiene hambre de más títulos con el Saprissa. Prensa Saprissa.

El capitán del Deportivo Saprissa, Mariano Torres celebró con todo el quinto título que ganó con el Deportivo Saprissa y habló de lo que viene para los siguientes torneos.

“Yo solo quiero seguir ganando títulos, eso es lo que tiene este equipo, es muy ganador. Si me preguntás, ya quiero que empiece el Torneo de Copa y quiero ganarlo, también quiero ser campeón el próximo Torneo, vamos a esforzarnos por más copas”, dijo el volante a Deportivas Columbia.

El argentino hizo una valoración de su regularidad en el campeonato recién finalizado.

“Me han respetado mucho las lesiones, tiendo a ser muy regular. Por ejemplo en este Torneo he jugado prácticamente todos los partidos, y ya a mi edad eso es mucho. Yo me siento muy feliz de jugar tantos partidos y de poder ayudar al equipo, mientras yo me sienta útil y pueda colaborar, yo siempre voy a estar”, añadió.

Mariano tiene hambre de más títulos, pero es consciente de que no es un chiquillo.

Antonio Angulo: 50 años al servicio del campeón nacional

“Me quedan dos años de contrato con Saprissa y la verdad después de eso no creo que vaya a jugar más. Quiero jugar esos dos años y ganar más títulos. Quiero ganar la ‘40′ y ya me voy tranquilo a casa, vamos a buscar eso y a esforzarnos por eso”, aseguró.

Y por último, se refirió a uno los temas que ya discuten en el saprissismo: ¿Es Mariano Torres el mejor extranjero que ha tenido Saprissa en toda su historia?

“Me siento muy orgulloso de que alguien pueda decir eso. Para mi es una felicidad enorme, me siento agradecido. Pero ya eso lo elegirá la gente, yo solo me siento orgulloso de portar esta camiseta, soy un privilegiado y la gente tendrá su decisión”, comentó.