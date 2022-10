Mariano Torres sobre Douglas López: “Ya tengo un antecedente con este chico”

John Durán

El volante del Deportivo Saprissa, Mariano Torres aseguró que su relación con el jugador del Herediano, Douglas López ya tiene cola, al referirse al supuesto codazo que el argentino le propinó al exjugador del Santos de Guápiles.

“Yo vi que él se agarraba la cara y yo lo empujé en el pecho. A este chico lo sancionaron la vez pasada por fingir una jugada contra mí, que me habían expulsado y después en Guápiles (cuando jugaba con Santos) lo volvieron a sancionar por fingir.

“Si se agarró la cara, yo no se la toqué, él me estaba empujando atrás, yo lo empujé también atrás, pero en el pecho y él se agarró la cara, así que bueno, ya tengo un antecedente con ese chico que fingió. Ya se verá qué pasa”, dijo el capitán morado.

Aquil Alí: “A Saprissa siempre le perdonan las cosas”

Fiel a su estilo, Mariano no quiso hablar de la labor del árbitro, pero reconoció que si la dirigencia del Herediano envía un video para que se le castigue, también se deben hablar de las jugadas que no se pitaron a favor del Sapri.

“Del arbitraje no puedo decir mucho, no vi las jugadas, no hubo penales para nosotros, pero si se va a hablar se debe hablar de todo lo que pasó dentro de la cancha, no de una sola jugada”, dijo.

- “¿Cuántos penales vio? ¿Dos?”, le preguntaron al sudamericano.

“No no, tengo que ver las jugadas, me parecieron (2), pero para ellos (los árbitros) es difícil”, agregó.

Torres afirmó que la serie queda abierta, gracias al gol de Ariel Rodríguez en la Saprihora.

“Tenemos que buscar el gol que necesitamos, creo que Heredia tiene una forma de defender muy buena y nosotros tenemos que ser inteligentes para romper esa defensa, convencidos, mentalizados en que nos queda meterla, nos han quedado jugadas y no la hemos metido y eso después nos cuesta caro.

“Debemos buscar el gol, no desesperarnos, tenemos situaciones de gol, no nos podemos volver locos”, añadió.