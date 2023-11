Mariano Torres volvió a hablar sobre la polémica con Freddy Góndola

Mariano Torres no jugó contra Grecia por decisión técnica. (Rafael Pacheco Granados)

Mariano Torres, previo al juego entre el Municipal Grecia y el Deportivo Saprissa, se volvió a referir a la polémica que tiene con Freddy Góndola de Alajuelense por aparentes frases racistas y aclaró varias cosas.

En la conversación con FUTV, el volante argentino se tomó varios minutos para dar su versión de lo ocurrido con el panameño el sábado pasado en la final del Torneo de Copa.

“Lo primero que quiero decir es que nunca fui ni seré racista, eso lo tengo bien claro, es un tema muy delicado por todo lo que se está diciendo. Aclaró que después del partido me hicieron una pregunta con respecto a lo que había pasado sobre una supuesta ofensa, en ningún momento me hablaron de racismo, entonces por eso fue la respuesta que di, que si tengo que decir lo que me dicen en la cancha, pero nunca me nombraron el racismo y no dije ninguna de las palabras que se están diciendo”, respondió.

Además, Torres se mostró preocupado por todo lo que se ha dicho del tema en redes sociales, principalmente lo que ha hablado el cuadro rojinegro.

“Es un poco preocupante porque es muy delicado y es muy complicado que se estén diciendo tantas cosas.

“Estoy muy tranquilo porque sé lo que soy y al final en este mundo del fútbol todos nos conocemos”, detalló.

Por el momento, Alajuelense envió las pruebas para el caso y se espera que pronto el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol indique si seguirá con la investigación.