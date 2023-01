Mariela Campos, refuerzo de Saprissa: “Creo en la necesidad de cambiar, de transformarse, de evolucionar”

La volante Mariela Campos fue presentada el 11 de enero pasado con el Monstruo. José Cordero. (Jose Cordero)

Mariela Campos, volante de Saprissa, cree en la necesidad de los cambios, de transformarse y por eso aceptó ser parte del cuadro morado que debutará este domingo en el torneo de Apertura 2023.

La jugadora, de 24 años, es uno de los refuerzos de las saprissistas, que van con todo por su quinto título. El campeonato lo iniciarán ante Pérez Zelédon (hora por confirmar).

La exjugadora de Moravia, Herediano y Liberia dijo sentirse muy contenta e ilusionada por su llegada al Monstruo y dijo que, en su caso, la necesidad de buscar nuevos rumbos la hizo inclinarse por los colores morado y blanco.

Gloriana Villalobos: “Nada gano diciendo que soy morada de corazón, sino lo demuestro en la cancha”

“El 2022 fue para mí un año muy bueno a nivel futbolístico, me era difícil pensar en moverme de ahí (Herediano), pero creo en la necesidad de cambiar, de transformarse, de evolucionar y sentí, a manera de intuición, que necesitaba cambiar de equipo.

“Saprissa me buscó, el proyecto me convenció mucho, me manejo por intuición y varias veces había estado a punto de pasar, pero no pasaba y todo pasa cuando debe pasar, sentí que era la decisión correcta”, afirmó.

- ¿Por qué sintió que era el momento de cambiar?

Cuando las cosas salen así de bien, siento a nivel personal si estaré en el sitio correcto. Hay ciclos que uno cumple y sentí que mi ciclo en Herediano, una institución a la que agradezco mucho, había terminado.

Mariela es la mayor de tres hermanos. Instagram.

- ¿Qué desea aportarle Mariela a Saprissa?

Sabemos que el objetivo y la prioridad del grupo es el título y lo que le ofrezco al equipo es mi mejor versión, el mejor rendimiento posible que pueda darles. Ojalá que Saprissa pueda ver la mejor versión de Mariela.

24 años tiene la nueva jugadora del Saprissa.

- ¿Cuánto le ilusiona la posibilidad de poder jugar el Mundial femenino?

El año de Mundial es quizás el más importante para las jugadoras y fue uno de los motivos que me hicieron venirme al Saprissa y por eso quiero lograr estar en mi mejor rendimiento, en mi mejor versión, y un año importante para nosotras, que ojalá lo podamos aprovechar y ojalá el club también.

- ¿Conversó con sus compañeras (Gloriana Villalobos y Mariana Benavides) sobre este cambio?

Siempre hay conversaciones con ellas y con otras compañeras, como Katherine Alvarado, porque son compañeras y amigas, valoro la opinión de ellas, lo conversé bastante con muchísimas personas, todas aportaron y pensé en mi beneficio y fue de mucha ayuda las conversaciones que tuve.

La volante apunta al Mundial de Australia - Nueva Zelanda. Instagram.

- ¿Cómo han sido sus primeros días en el equipo?

Han sido muy buenos, con entrenamientos intensos, el equipo se ha complementado bien con nosotras, con el profe, estamos muy emocionadas y hay un muy buen ambiente.

- ¿Cómo es la vida de Mariela fuera de la cancha?

Estoy terminando mi licenciatura en Nutrición, una carrera que me apasiona, porque desde niña me gusta el deporte y me di cuenta de que quería llevar por ese lado mi carrera, mi vocación, porque me interesa la parte deportiva.

Ahorita me quedan 3 materias, las llevo los días sábados, y la práctica, pero la pospuse porque la prioridad es la selección.

Normalmente entrenamos a las 6 de la mañana y también ayudo en un negocio familiar, en donde soy la chofer y hago trabajo extra por las tardes.

Mi mamá trabaja con macramé (técnica de crear tejidos usando nudos decorativos) y también vendemos suplementos e insumos, y hacemos piezas para hoteles y restaurantes.