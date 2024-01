Mario García, entrenador del Cartaginés, defiende a su colega Andrés Carevic y echa para su saco

El entrenador del Cartaginés, Mario García, defendió a su colega y amigo Andrés Carevic, técnico de Alajuelense, quien fue abucheado por el público de su equipo y a quien le gritaron “fuera Carevic”, una vez finalizado el partido.

Cartaginés sacó un gran triunfo ante Alajuelense. (Marvin Caravaca)

García sacó un triunfo muy importante con el Cartaginés, de visitante ante Liga Deportiva Alajuelense, 1 a 0, con gol de José Luis Quirós. Esa victoria coloca al cuadro blanquiazul en el segundo lugar, con diez unidades, solo por debajo de Herediano con doce y superando a Guanacasteca y a Alajuelense por gol diferencia.

El azteca expresó que no entiende a la gente pues deben reconocer que el cuadro brumoso jugó bien y que al final, la Liga los metió debajo del marco.

“No estoy de acuerdo (con el fuera Carevic), el Cartaginés hizo un gran partido, es un equipo que juega bien, no es fácil superarlo. La Liga jugó bien, tiene buenos jugadores pero los estudié mucho, vi varios partidos y no encuentro razones para el abucheo”, comentó.

Mexicano Mario García será el nuevo entrenador del Cartaginés (Twitter)

Luego agregó que si en Costa Rica las cosas son así, deberá estar preparado. “Yo también me voy a acomodando. Si es así listo, porque así me van a dar, voy a tratar de hacer lo mejor, de dejar algo bueno hasta que el cuerpo aguante, en mi país algo similar pasa pero por eso los procesos y proyectos en que se gastan millones no llegan a nada”.

“Voy a intentar que mi equipo se mate y juegue bien al fútbol. Si me toca irme me iré orgulloso de mi tarea y de mis muchachos”.

García dijo que pese al despliegue físico de sus jugadores, aún no han tocado techo.

“Todavía no llegamos al punto que quiero, por el tiempo, les va a ir peor (a los jugadores), la adaptación va a seguir, estamos en ese proceso y los jugadores tienen disposición a ese cambio, la idea es hacerlos mejores”, opinó el entrenador mexicano.

Expresó que el tema físico es fundamental hoy en día para competir a gran nivel. Para él, hay prioridades que se deben seguir en deporte rey en estos días.

LEA MÁS: Cartaginés alza la mano en el Morera Soto, va en serio con Mario García y afición explota contra Carevic

“El fútbol guste o no, es físico, en los equipos top del mundo el tema físico es preponderante, luego viene el aspecto técnico y táctico pero eso es fundamental y lo físico solo con entrenamiento se logra, no es solo esfuerzo o ganas”, expresó.

También dijo que su equipo corre mucho pero todo tiene un propósito y lo explicó. “Vas a correr para tener ventajas posicionales y tácticas y para verte mejor y potenciar las condiciones individuales”, añadió.

Mario García dice que el primer tiempo fue lo más parecido a lo que debe ser siempre el equipo.