Mario García explicó cuál es la principal tarea que tiene pendiente con el Cartaginés

El entrenador del Club Sport Cartaginés, Mario García, explicó cuál es el principal pendiente que tiene con el equipo y con el que debe trabajar con mayor urgencia.

Los brumosos enfrentan este domingo a Liga Deportiva Alajuense, a las 4 de la tarde, en el estadio Alejandro Morera Soto, en busca de seguir puntuando para estar arriba en la tabla.

Mario García dice que se debe regular para no desesperar a los jugadores, ni a él mismo. (Rafael Pacheco Granados)

Los manudos son un rival directo y La Teja le preguntó concretamente a García, ¿qué es lo más urgente que tiene que trabajar?, y la respuesta fue diferente a lo que esperábamos, pues no apuntó a nada táctico. Dijo que el principal pendiente tiene que ver consigo mismo y con la adaptación física.

“Esa transformación física, hacer que los jugadores soporten más la exigencia de jugar así, el avanzar hacia eso implica riesgos de que no se me recuperen, de cargarlos de una lesión, pero es un reto que hay que tomar y hoy el tiempo ha sido tan corto que no puedo avanzar”, expresó.

LEA MÁS: Mario García, técnico del Cartaginés, dice que el referente internacional de Costa Rica es Alajuelense

“Yo me aloco y les meto más cargas y luego los veo bien y sigo; yo creo que ese es el punto, no son ellos, soy yo. Debo tener la inteligencia, la paciencia de llevarlos a que tengan esa base física que necesitamos sin que yo me desespere y sin que ellos se desesperen”, afirmó.

García también dijo que a los jugadores no los va a llevar a hacer algo que sea desconocido para ellos, pero tiene que regular las formas.

“En la semifinal, ellos fueron a apretar; simplemente, estoy tratando de mejorar esa intención y para eso el tema físico es clave para mí. No es lo mismo salir jugando con tu portero a una velocidad que a otra, porque esa velocidad te da los tiempos y los espacios para superar al rival”, manifestó.