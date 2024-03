Mario García le manda filazo al Saprissa y vuelve a dejar en dudas su continuidad en Cartaginés

Mario García reconoce que deberá trabajar mucho por mejorar al Cartaginés. (Mayela López)

Mario García es conocido por tirar filazos a diestra y siniestra y esta vez lo aplicó con el Deportivo Saprissa por la forma en que le ganó a su equipo.

“No digo que se burlen, pero si medio se burlan, también que se ubiquen un poquito y respeten ciertas personas de ellos, porque ganaron, pero no por fútbol. No sé que han dicho ellos, pero tienen que ser claritos y no hay que ponerse así, ganaron porque aprovecharon los errores, por fútbol lejos, porque estuvo más de nuestro lado, con todo respeto a esa gran institución y gran rival, pero hoy no ganaron por fútbol”, enfatizó.

Además una vez más dejó claro que su puesto no está fijo, así lo dejó claro cuando le preguntaron que pese a los resultados seguirá en el cargo.

“Aún no lo sé, estoy en el día a día, quería darles con los muchachos una victoria porque de verdad, hoy lo estábamos haciendo y el que vino hoy tendrá sentimientos encontrados, porque pierdes pero ves la semilla de un equipo que está plantando algo diferente y es bien doloroso de entender.

“No sé que pasará después del lunes, ni mañana, me enfoco al lunes y acá hay gente que está haciendo un esfuerzo bárbaro y sé que el fútbol hoy lo veo con su selección está haciendo ese cambio. Este cambio se está dando, pero nos está costando en resultados”.

Veremos si el tiempo le dará la razón a don Mario para que siga en Cartaginés.