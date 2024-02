Mario García se encargó de sacar la mejor versión de José Luis Quirós

Cuando José Luis Quirós se quedaba, con tan solo tres años, corriendo dentro de la cancha, sus padres se quedaban sentados esperando a que se cansara, pero no lo hacía, por lo que desde güila mostró los primeros indicios de la extraordinaria condición física que con el tiempo desarrollaría como jugador del Cartaginés.

Quirós es el prototipo de futbolista que le gusta al técnico del Cartaginés, Mario García, un hombre de ida y vuelta, de grandes recorridos e incansable.

José Luis Quirós demostró su clase ante Alajuelense. (CSC )

García ha expresado que busca un equipo con una gran condición física, por lo que mucho de su enfoque de trabajo se basa en mejorar esa capacidad aeróbica entre sus jugadores. Es por eso que ahora Quirós está volando y el entrenador ha dicho que todos sus jugadores, pueden dar más.

LEA MÁS: Familia dio prioridad al fútbol y ahora sus hijos jugarán la final entre Alajuelense y Cartaginés

García le cambió la función a Quirós, debido a su explosividad y grandes recorridos, por lo que le dio más funciones ofensivas, pero sin descuidar la marca.

“Es un futbolista que corre y corre, con ese fondo físico impresionante... te hace goles, te defiende, es un jugador superútil. Jugadores así potencian mucho el fútbol de Costa Rica, no me sorprende ese despliegue que tiene, cuenta con gol, marca, hace grandes recorridos, juega fácil. Es moderno”, expresó.

José Luis Quirós, por su parte, nos contó que siente que ha mejorado y que físicamente está mejor.

“Siento que le saco provecho al entrenador, es muy inteligente, nos ayuda porque estudia mucho a los rivales, nos dice las debilidades y fortaleza de cada equipo y eso nos beneficia”.

Para la Sele

El entrenador brumoso afirmó que Quirós tiene todo para ser tomado en cuenta en la Selección Nacional.

El mexicano también ha dicho que tiene buen ojo para descubrir jugadores o potenciar a algunos.

El defensor José Luis Quirós es sumamente casero. Él es hermano del defensor central brumoso William Quirós.

Quirós es un hombre veloz, que centra bien, férreo en la marca y ya demostró que puede resolver las jugadas que se le presenten frente al marco, como lo hizo ante Alajuelense en el partido que ganó el cuadro blanquiazul de visitante.

El jugador marcó el gol cuando corrió desde la media cancha por una bola que le puso Allen Guevara y gracias a su velocidad dejó botado al erizo Ian Lawrence. Luego, venció el achique del portero Leo Moreira con un remate rastrero y esquineado.

En el actual torneo lleva un gol y dos asistencias y mucho se debe a sus dos virtudes, la extraordinaria condición física y la velocidad. Dos elementos que combinados son dinamita pura y que ha logrado pulir a lo largo de su carrera.

Para lograr ese nivel, Quirós dice que ha tenido que trabajar duro y no todo ha sido fácil.

“Al principio no le entendía bien (al técnico), pero conforme pasaron los entrenamientos y me explicó siento que me lleva a explotar lo que tengo, me gusta ayudar a todos en la cancha, me gusta estar en la defensa y subir al ataque. Me dirige bien, ya le he entendido, pero aún tengo por mejorar”, añadió el futbolista.

Natural

Aunque ya hicimos referencia a la capacidad física de Quirós desde niño, el papá de José Luis, Fernando Quirós, agregó otros detalles.

“De pequeñito iba a trotar con nosotros, como de tres años, alrededor de una cancha cerrada. Nosotros decíamos ahorita se cansa, pero no, seguía y seguía corriendo. No se cansaba, desde pequeño ha tenido buena condición”, expresó don Fernando.

Quirós, ya todo un profesional del fútbol, no se conforma con los entrenamientos, al contrario, los extiende de manera personal.

“Llega todos los días a su casa a almorzar, hace una siesta y luego, tipo cuatro o cinco de la tarde, va al gimnasio o se va a correr. Él es un profesional, es consciente que vive del fútbol y se esfuerza por mejorar”, agregó su padre.

Mario García está encantando con José Luis Quirós. (Franklin Arroyo)

José Luis nos dijo que es algo natural, porque desde niño tiene velocidad y buen aire, pero que ahora lo ha pulido.

“Al principio corría a lo loco, ahora lo hago con más sentido. Don Mario nos saca el máximo provecho en lo físico y eso es beneficioso”, explicó.

Don Fernando también nos dijo qué es lo que más le ha sorprendido del profe mexicano.

“Mi hijo hace unos recorridos enormes en los partidos, no me sorprende, yo sé lo que puede hacer porque tiene buen pulmón, lo que sí me sorprende es que Mario García lo haya captado tan rápido”, manifestó don Fernando.

Al papá también le llamó la atención el posicionamiento de Quirós con el profe.

“En un par de partidos le cubrió la espalda al lateral. Pero llega a atacar, recuerdo un pase que le puso Marcel Hernández, un poco duro y corrió, llegó al puro final y logró centrar exacto, donde estaba Allen Guevara, quien metió el gol. Le digo que se meta en la cabeza, que ya no es defensa solamente”, manifestó don Fernando.

Cada despliegue de Quirós es una sinfonía de talento y dedicación, resaltando su habilidad individual y su capacidad para elevar el desempeño colectivo, Quirós es el latido del corazón futbolístico del Cartaginés.