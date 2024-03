Mario García, técnico de Cartaginés, explotó: “Se me cae la cara de vergüenza”

Mario García, técnico de Cartaginés, se molestó cuando le cuestionaron por los resultados del club. Mayela López. (Mayela López)

El entrenador del Cartaginés, Mario García, se molestó cuando le dijeron que si era que él no quería ganar con el cuadro blanquiazul.

Este sábado, luego del empate 0-0 contra Puntarenas, el mexicano aseguró que él defiende el proceso más allá de los resultados; sin embargo, que eso no quiere decir que no quiera ganar con los brumosos.

“Nunca dije que no quería ganar, ¿tú quieres ganar como sea? Listo, pero yo no voy a ganar como sea, no es que sea necio. Hay gente que valora esta forma de trabajar, sé que a la gente de Cartago le gusta el buen fútbol, no quieras influir en contra del equipo.

“Los jugadores se matan y así el otro día me quería ir a la casa, porque había gente que estaba influyendo como tú y a veces hay que trabajar para ser un constante ganador. Llevo tres semanas que me quiero ir caminando para la casa, se me cae la cara de vergüenza, vengo de México, de ser el mayor ganador en donde competía, no es fácil”, le dijo al periodista Juan Carlos Sanabria, de la Fuerza Azul.

El técnico recalcó que la falta de definición es lo que está perjudicando a su equipo, que sumó su tercer empate ante los chuchequeros.

Cartaginés no pudo dejarse los tres puntos ante Puntarenas. Archivo. (Unafut)

“Nos ha faltado el gol, mejoramos en la atención defensiva y esto te permite que sea nula la capacidad del rival de hacerte daño.

“Este equipo juega bien, tiene buenos jugadores, pero no le dan importancia a eso, tengo que dársela desde la parte técnica - táctica, y hoy fue superar esa complicación y creo que la superamos. Nos falta definir, lo trabajaremos”, añadió.

El mexicano resaltó el esfuerzo de los jugadores, porque dijo que no hay un día en que no entrenen con intensidad y dijo que está acostumbrado a ganar siempre, pero quiere dejar una estructura deportiva que dure, para que ganar sea algo causal y no casual.