Martín Arriola revela de dónde salió el objeto con el que lo golpearon en la cabeza

Martin Arriola (izq.) espera que esto llegue a las últimas consecuencias. (Rafael Pacheco Granados)

Martín Arriola, quien ha sido muy fuertemente cuestionado por simular una supuesta agresión en el partido de vuelta de la final en el Saprissa, habló la mañana de este lunes.

Arriola asegura que la agresión sí existió y no fue por parte de un aficionado. La declaración la dio el asistente técnico de Liga Deportiva Alajuelense en el programa 120 Minutos de radio Monumental.

El uruguayo aclaró lo sucedido tras una serie de versiones que han surgido desde la noche de este domingo en redes sociales.

“El impacto lo recibí en el lado derecho de mi cabeza, nosotros tenemos plenamente identificado quién fue, no fue desde la gradería, sino desde la misma cancha. Yo no la vi, pero si lo vio un miembro del departamento del cuerpo médico del club y no es como lo han dicho, que no hubo impacto, sí pasó, fue una persona con una camisa del Saprissa”, comentó.

El asistente manudo agregó que por el momento no revelarán quién pudo ser en los medios, para no interferir en la investigación.