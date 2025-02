Martín Arriola rompió el silencio luego de su salida de San Carlos y le tiró a la dirigencia

Martín Arriola, exentrenador de San Carlos cree que su salida del club se manejó de forma poco profesional. Prensa San Carlos.

El técnico Martín Arriola lamentó que su salida de San Carlos se diera de manera poco profesional y que se filtrara en los medios antes de que él supiera que había quedado fuera del club.

El uruguayo conversó con La Teja y contó que se mostró sorprendido, pero hay cosas que no entiende sobre el actuar de la dirigencia norteña, con respecto a su situación.

Arriola fue cesado de su cargo el lunes anterior, por la tarde y cree que no merecía el manejo que se le dio al tema.

“Posiblemente, el nuevo cuerpo técnico supo lo que iba a pasar antes que yo, vi que hasta en algunos medios trascendió, cosa que me pareció fuera de lugar. Sinceramente creo que las cosas se pudieron hacer de otra manera”, destacó.

Las razones

Martín está sorprendido, pero hay algo que no entiende sobre su salida. Para el entrenador, es entendible que lo hayan despedido por los resultados del club (4 empates y 4 derrotas), sin embargo, se habían negociado otras cosas a su llegada.

“Estoy sorprendido, no porque la decisión se haya tomado con base en los resultados, sino porque teníamos conversado un proyecto y no se pudo culminar, no se cumplió.

Listo. Este miércoles fue presentado Roberto Acosta como nuevo entrenador de los sancarleños.

Roberto Castro fue presentado como nuevo entrenador de los norteños. Prensa SC.

“Cuando hablamos de mi llegada con el presidente, se habló de un proyecto más enfocado en la consolidación de jóvenes y no tanto en los resultados deportivos, cosa de la que hice hincapié en su momento, porque con la planilla que teníamos al inicio del torneo era un poco corta y se corroboró lo que sabíamos”, dijo.

El técnico fue claro en que el plantel norteño no lo armó él y no hubo tiempo de trabajar como quería, por diversas circunstancias.

“En 28 días se jugaron ocho partidos, perdimos tres en el tiempo de reposición y ahí el grado de intervención del entrenador no es mucho. Además, soy consciente de que se fue la columna vertebral del equipo, jugadores muy valiosos.

“Se fue Danny Carvajal, Yurgin Román, Aarón Salazar, Sebastián Acuña, José Rodríguez Chiroldes, César Yanis y si se revisa la planilla del torneo pasado, faltaban si acaso tres jugadores y en su lugar llegaron algunos futbolistas a los que les faltaban minutos, como Jean Carlos Sánchez, que tenía rato sin jugar, Víctor Murillo, que también estuvo fuera algunos momentos. Además, no contábamos con algunos extranjeros”, recalcó.

Los toros no han ganado un sólo partido en lo que llevamos del torneo. Prensa LDA.

Arriola no quiso poner excusas, pero citó que otro tema que limitó el buen funcionamiento del club fueron las expulsiones y las lesiones provocadas por jugar tantos partidos seguidos.

“Prácticamente usábamos la misma alineación y eso va provocando un desgaste importante en los jugadores y ahí aparecieron las lesiones de Gerardo Castillo, de Rachid Chirino y honestamente, era una coyuntura compleja”, añadió.

El entrenador sigue trabajando en sus proyectos personales, pero quiere y necesita volver al banquillo.

“Tengo mis proyectos, pero uno necesita estar dentro de la cancha, sé que este es un medio complejo, pero estoy abierto a opciones dentro y fuera del país, esperemos a ver qué aparece”, expresó.