Marvin Angulo fue tajante al referirse sobre su futuro en Saprissa

Marvin Angulo al igual que Christian Bolaños han venido muy a menos en minutos con Jeaustin Campos en el Saprissa. (Jose Cordero)

A Marvin Angulo muchos ya lo ven fuera de Saprissa y hasta con nuevo equipo, San Carlos, por lo que aseguran que ya su tiempo en el Monstruo acabó, una muestra es que este domingo ante Guadalupe ni siquiera fue convocado.

A pesar de todas las noticias, el futbolista aseguró antes de la mejenga ante los de Goico que su intención es pelear por un lugar, pues “es morado de corazón y no se quiere ir tan fácil”.

“A mí me costó muchísimo llegar a Saprissa como para nada más irme así porque así. No me voy a ir tan fácil. Yo soy morado y este es mi equipo”, aseguró a Radio Columbia.

Este sábado, Víctor Badilla y Víctor Abelenda, gerente deportivo y entrenador de los Toros del Norte confirmaron que hay interés en Ángulo; sin embargo, no es nada definitivo.

Hugo Viegas, asistente técnico del Saprissa dijo a Tigo Sports antes del duelo ante Guada que Angulo no fue convocado por decisión técnica, pero cuentan con él para jugar cuando sea necesario.