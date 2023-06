Marvin Angulo salió a aclarar los rumores sobre sus próximos pasos

Marvin Angulo desmintió que tenga un acuerdo para seguir en Saprissa.

Este jueves por la noche, algunos medios de comunicación afirmaron que el volante Marvin Angulo extendería su contrato por seis meses más con Saprissa, dado que su contrato venció con la finalización del Clausura 2023.

Ante los rumores, el futbolista salió a aclarar en sus redes sociales que no se ha sentado con los morados para buscar la renovación.

“Múltiples especulaciones surgen sobre mi futuro futbolístico, esto debido al vencimiento de mi contrato; sin embargo, por respeto a ustedes y a quienes me han estado manifestado su incondicionalidad, señalo que hasta el día de hoy no he mantenido una conversación o propuesta con el Deportivo Saprissa”, destacó el volante.

Luego de ganar la copa 38 con el Monstruo, Angulo comentó que esta semana sería clave para conocer qué pasaría con su futuro, que a él le gustaría seguir en el club y estaba dispuesto a negociar con los morados, pero a sus 36 años le tocará tomar decisiones.