Marvin Angulo se confiesa con La Teja y cuenta cómo fueron sus últimos días en Saprissa

Marvin Angulo fue muy sincero al hablar cómo se dio su salida de Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Unos días después que estampara su firma con el Municipal Liberia y antes que viajara a la Ciudad Blanca, el jugador Marvin Angulo aceptó la entrevista con La Teja y nos contó algunas cosas sobre sus últimos días vestido de morados.

¿Cómo tomó su salida de Saprissa? ¿Le ofrecieron un partido de despedida?, ¿Por qué no jugó en la gran final?, fueron algunas de las preguntas que el volante respondió sin titubeos, a continuación sus respuestas.

Desde ahora le advertimos, sus respuestas le darán nostalgia a muchos morados.

- ¿Cómo está Marvin Angulo tras varias semanas de su salida de Saprissa?

Siempre he estado tranquilo desde la salida, con todo el burumbúm que se hizo, ya se bajaron un poco las aguas y sigo tranquilo. Lo que hice en Saprissa lo hice de la mejor manera, con mucho cariño y amor, eso se reflejó en que la afición coreó que no me fuera.

- ¿Cuáles fueron los tres mejores momentos que tuvo en Saprissa?

La llegada, cuando se dio la noticia que había una posibilidad de ir al Saprissa, fue uno de los primeros momentos más felices. Después el campeonato de la 30, cuando Saprissa venía de una sequía grande sin ser campeón, llegar a ser campeón en mi primer año con Saprissa fue muy bonito. La otra fue en la 33, con el gol que le hice a Herediano y quedamos campeones en la cuadrangular.

- ¿Cuál fue el gol más especial que anotó con el Monstruo?

Creo que ese contra Herediano en la final, estábamos en un momento complicado porque íbamos ganando y Heredia con un gol forzaba a una final nacional y no queríamos eso, cayó mi gol y ahí explotó la Cueva.

David Guzmán y David Ramirez fueron de los compañeros con los que mejor se llevó. (Graciela Solis)

- ¿Con cuáles jugadores se llevó mejor en el camerino?

¿Mejor en el camerino? (Piensa un poco)... Siento que con Chícharo (David Ramírez), éramos compañeros de cuarto y nos llevabamos muy bien y por ahí ha sido de los mejores. También lo ha sido David Guzmán.

- ¿Con cuál jugador tuvo mejor química en la cancha?

Con Mariano Torres, a pesar de que dentro de la cancha no nos hablábamos normalmente, pero con solo volverlo a ver sabía qué era lo que quería o dónde estaba posicionado para darle la bola, con solo el gesto ya me decía mucho.

- ¿Cuál fue el jugador que le sacó más provecho a sus pases en las mejengas?

Chícharo (David Ramírez) me marcaba mucho los movimientos. Era un jugador que con solo saber que tenía la bola y tenía espacio, él ni siquiera me gritaba, nada más giraba, corría al espacio y yo nada más sabía que le iba a llegar ahí.

- ¿Cuál ha sido el rival al que más le costado marcar hasta el momento?

(Piensa un poco) Hubo un tiempo en que Herediano estaba complicado marcarles por los jugadores que tenía y los movimientos que hacía, por eso ha sido uno de los equipos más difíciles para marcarlos.

Solo en la primera temporada le pesó llevar la 10, el resto es historia. (Luis Navarro)

- ¿Cuál fue el torneo que más disfrutó y el que más sufrió en Saprissa?

Este último, porque no tuve mucha participación, viví los partidos en banca o fuera de la cancha, algo que no estaba acostumbrado a vivir.

- ¿Cuál fue el momento más chistoso que vivió con el cuadro morado?

(Piensa un poco) El de los princesos (se ríe), cuando salió esa frase de los princesos y quedamos campeones, ya nadie hablaba de ellos.

- ¿Lo disfrutó por montones?

Sí, porque fue algo que se inventó fuera del camerino y hablaron muchas cosas que no pasaron, eso se reflejó cuando quedamos campeones, pasamos de princesos a reyes.

- ¿Qué significaron esos años vistiendo la camiseta morada?

Representó ser un ganador, presión, alegría, sentimiento por el equipo y la afición por la forma en que nos apoyaron, uno montón de cosas que en ningún otro equipo lo había vivido.

Herediano fue de esos rivales que obligaron a Marvin a hacer extras. (Jose Cordero)

- Cuando llegó a Saprissa usaba la 11, ¿cómo fue el proceso de mandarse a usar la 10?

Cuando llegué me ofrecieron la 11, al tiempo la 10 estaba retirada, pero me recuerdo que la pondrían de nuevo al servicio del equipo, la agarró Juan Bustos Golobio y creo que la usó por un torneo.

En el campeonato que ficharon a Fabrizio Ronchetti me dijeron que si quiera usar la 10, yo le respondí a la persona que me llamo que la tenía Golobio y no se la iba a quitar. Cuando vi a Ronchetti en la presentación con la 11 dije: ‘Me quitaron mi número, ¿ahora que hago?’, resulta que después me dijeron la 10.

En ningún momento la pedí y tampoco se la quité a Golobio, incluso lo llamé y le dije: “Mae, Gobobio, yo no lo había pedido porque era suyo, no sé qué irá a pasar”, porque eso es una cuestión de respeto y yo no le falto el respeto a ningún compañero de esa forma, por eso lo llamé, que de mi parte no había pedido usar ese número.

- ¿Pesa usar la 10?

En ese momento creo que sí, porque estaba retirada y la había usado Alonso Solís, lo que representa él para el saprissismo es demasiado y volverla a poner al servicio del equipo es un peso bastante fuerte, a pesar que el número no juega, la afición marcó mucho a Alonso por la calidad de jugador, era un presión bastante pesada para volverla a usar y gracias a Dios me fue bien.

- ¿Cómo estuvo esa salida del Saprissa?

De mi parte tranquila, ya sabía por dónde iba la cosa, no tenía minutos, no tenía como exigir que me renovaran, lo único que hice fue ir a la reunión y escuchar lo que ellos me iban a decir, lo tomé de la mejor manera, como un nuevo reto.

- ¿Qué le dijeron en esa reunión?

Desde que llegué a la reunión me dijeron que no iban a contar con mis servicios, yo respondí tranquilo y entendía sus razones.

Mariano Torres fue un gran socio para Marvin en el tiempo que defendió la morada. (Rafael PACHECO GRANADOS)

- ¿Le dolió salir de esa forma?

(Piensa un poco antes de responder) Me dolió porque ya lo presentía, yo no soy de hacer esto, pero fui donde Vladimir Quesada y le dije unos días antes de la final que era el último partido que tendría en Saprissa, que ojalá me tomara en cuenta al menos para estar en banca y él me respondió que cómo iba a ser posible, que si a él lo tomaban en cuenta para seguir, él me iba a respaldar y creo que me dolió porque yo ya sabía y siento que ellos también, un gesto diferente hubiera marcado la diferencia.

- ¿Le hubiera gustado retirarse vestido de morado?

Claro que sí, de hecho yo pensaba en retirarme en Saprissa, del equipo que he seguido desde pequeño y creo que no se dio, Dios tiene otros retos para mí y vamos a seguir.

¿La directiva le dejó esa opción de un partido de despedida en el futuro?

(Piensa un poco) Vieras que ahí quedó la opción, en ese momento no estaba pensando en el partido, creo que todo eso se tiene que dar naturalmente y con solo el hecho de salir del Saprissa creo que ya por mi cabeza no cabe la opción de ese partido, lo que queda es ver hacia adelante en el equipo que estoy y ver qué pasa más adelante.

- ¿Cuál fue la clave del apoyo de su familia para asimilar ese momento?

Hablé con ellos una semana antes de las finales, diciéndoles que estos partidos eran los últimos con el Saprissa, a pesar de eso iba a dar todo, mi esposa se lo tomó tranquila, mi hija Amanda se sorprendió y Mateo se puso a llorar, ahí me conmovió mucho porque sé el sentimiento que tiene él por el equipo, él ha vivido toda la vida con el club, lo golpeó mucho y lo tranquilizamos que si quería seguir apoyando al equipo, que lo hiciera.

De hecho me pidió que quería ver uno de los últimos partidos desde la Ultra morada, entonces mi papá lo complació y disfrutó mucho.

- ¿Qué decirle a los aficionados morados después de su salida?

El sentimiento que les tengo a ellos es muy grande por la forma que se comportaron, por su apoyo en las alegrías y tristezas, siempre estuvieron ahí, lo demostraron cuando corearon mi nombre en la final, que no me fuera, y estoy muy agradecido con ellos.

Así se despidió Marvin del Saprissa, al lado de su familia y las copas que ganó. Foto: Instagram