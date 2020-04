Yo me recuperé totalmente al cerrar el 2019 y en el primer partido del 2020 contra Saprissa, en el Carlos Ugalde el 11 de febrero, sufrí una lesión al chocar contra Manfred Ugalde, terminé el partido, pero lamentablemente no pude jugar contra Guadalupe, Limón y Jicaral. Después regresé contra Alajuelense el miércoles 29 de enero, teniendo la mala fortuna de que me expulsaron de una manera que todavía hoy pregunto que fue lo que hice para que Henry Bejarano me echara, pero bueno, pasó.