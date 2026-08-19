Marvin Solano reveló el significado que tiene Alajuelense en El Salvador

Marvin Solano fue campeón con el Firpo de El Salvador hace un año. (Foto: Instagram Luis Ángel Firpo./Foto: Instagram Luis Ángel Firpo.)

Alajuelense enfrentará este jueves al Luis Ángel Firpo de El Salvador, a las 9 p. m. en territorio cuscatleco, en un partido que se ha robado toda la atención de la prensa y los aficionados locales al recibir al tricampeón centroamericano.

Marvin Solano vuelve a enfrentar a Alajuelense

Uno de los puntos más llamativos del encuentro es que el club de la ciudad de Usulután es dirigido por el costarricense Marvin Solano, quien desde su llegada puso al equipo en puestos estelares y lo clasificó al torneo regional.

El DT tiene toda una vida enfrentando a los manudos, desde los años 90, cuando empezó como entrenador en el fútbol nacional, hasta se midió en una final contra ellos cuando dirigía al Herediano, hace 13 años, la cual perdió en penales.

Medirse al León con un club del extranjero tiene además un sabor especial y supone una experiencia muy distinta a las anteriores y a lo que significa para el club.

“Es un equipo muy seguido y reconocido acá, tanto la Liga como Saprissa tienen muy buen reconocimiento a nivel general. Tienen un concepto de muy alto nivel para el fútbol de Costa Rica, creo que ni se dan cuenta del nivel al que ha bajado el fútbol tico en selecciones, y la siguen teniendo en un alto concepto”, contó.

Luis Ángel Firpo no se siente derrotado ante Alajuelense

Marvin Solano se midió a Alajuelense muchas veces en Costa Rica.

Marvin comentó que al inicio de la Copa, el periodismo y los analistas cuscatlecos posiblemente lo daban por perdido, pero al ver el nivel que el equipo mostró ante el Diriangén de Nicaragua, cambiaron un poco esa visión.

“Acá, al igual que en Costa Rica, hay mucha rivalidad entre los equipos, entonces hay algunos que ven como una goleada a favor de la Liga; sin embargo, otros, al ver el buen partido que hicimos contra Diriangén, han sentido que sí hay una esperanza.

“Solo jugando a este nivel, con estos rivales, podemos saber realmente adónde estamos. Este partido y esta copa nos va a dar eso, tener ese parámetro”, explicó.

Marvin Solano quiere que Firpo le juegue sin complejos a Alajuelense

Uno de los puntos en los que más ha trabajado Marvin con su plantel es convencerlos de que tienen todo lo necesario para competir y jugarle de igual a igual al equipo más sólido de la competencia en los últimos tres años.

“Mi discurso ha sido que tenemos el nivel y la calidad para enfrentarnos a la Liga; técnicamente, el jugador acá es tan bueno como los que hay en Costa Rica, pero la diferencia la marcan otras cosas.

“El oficio que tiene la Liga como equipo, con jugadores que han jugado mundiales, en Europa, le da la sapiencia de venir y competir en un torneo de estos sabiendo muy bien qué tiene que hacer. A mí, más bien me da alegría jugar contra un equipo de mi país de nuevo, muy bueno, tricampeón, que anda en muy buen nivel y ha mejorado mucho”, añadió.

Solano fue claro: en el pasado ha derrotado a los manudos hasta con planteles más modestos, por lo que ahora no tiene complejos y cree que puede hacerlo nuevamente.