Mary Munive a Jafet Soto: “Le pago mil por esa hablada, señorsh”

La ministra de Salud Mary Munive le volvió a tirar a Jafet Soto, presidente del Herediano, sólo que esta vez no lo hizo en conferencia de prensa.

El viernes por la noche, Munive participó en el programa “El octavo mandamiento”, del canal OPA y afirmó que ella no quiere pelear y no la tiene contra el dirigente florense.

“Yo no estoy aquí para pelear, pero vea, esa es la respuesta: le pago mil por esa hablada, señorsh (sí, así lo pronunció)”, y tiró un billete de 1.000 colones en la mesa.

Luego, con más calma, recalcó que todo lo están haciendo por el bien de los aficionados y del fútbol nacional.

“Pero vea, esto no es contra de usted (Jafet); y aquí se lo hago de sencillito, porque más allá, yo entiendo las pasiones que mueve esto. A mí me encanta el fútbol, yo disfruto mucho de esto y esto es un juego tico.

“Yo sé que usted no es el culpable, usted no se imagina lo que a mí me duele lo que pasó con don Héctor, con el Puntarenas FC, porque ellos no tenían la culpa de esto, nunca se les dijo nada, ni siquiera tenían consignado nada de esto”, agregó.

Luego le tiró al alcalde de Puntarenas Randall Chavarría, a quien denunció formalmente, por aparente incumplimiento de labores.

“Don Randall les mintió, los engañó, ellos de alguna forma desconocían el estado en el que se encontraba el estadio, y todo lo demás fue, ‘esto no vuelve a pasar’ y a raíz de esto comenzamos a sacar todo lo que está pasando en los estadios que reciben una gran cantidad de gente.

La también vicepresidenta de la República no se guardó nada contra el dirigente florense. Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

“Y comenzamos a ver que hay una gran cantidad de inconsistencias, en cuanto a cumplimientos, para saber que esto no va a volver a suceder”, expresó.