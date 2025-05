Ministra de salud Mary Munive le tiró a Jafet Soto como nadie se ha atrevido

Mary Munive le tiró a Jafet Soto como nadie se ha atrevido. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Mary Munive, la ministra de salud, hizo lo que pocos, prácticamente nadie se ha atrevido y es tirarle con todo, directamente a Jafet Soto.

Esto se dio este miércoles en la conferencia de prensa del gobierno, donde uno de los temas que se tocó es la revisión de los estadios de los equipos semifinalistas del torneo clausura 2025.

Antes de darle la palabra, Rodrigo Chaves le dice que no se deje llevar por el 4-0 en el primer partido en el que Saprissa sacó la victoria, a lo que ella respondió:

“No, pero yo creo que me lo quieren achacar, porque yo creo que hay miedo o algo parecido en el ambiente, porque sino es Kendall Waston, sino fue Wanchope, sino fue la luz, el agua, el cielo, las estrellas, o sea hay que buscar una justificación para todos y desafortunadamente, no, señores, más bien esta es una decisión impopular, pero yo no estoy aquí para de alguna forma ser popular”.

“Estoy aquí para guardar su seguridad y eso de alguna manera tiene una connotación técnica, estamos haciendo lo mejor para la población, y más bien ahí es donde nosotros queremos posicionar la seguridad de los aficionados”.

Esto se hace a nivel de todos los estadios.

“Creo que todos conocerán que don Jafet Soto quiso ser comunicador y eso lo ha llevado por caminos un poco tortuosos, pero aquí echarle la culpa a terceros de que ellos no están generando los resultados que tienen que dar, tengan dignidad, son los campeones nacionales, enfréntese como tiene que enfrentarse a un campeonato y deje de echarle la culpa a otros de lo que hoy tiene que disputar”, aseguró chiva la ministra.