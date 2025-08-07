Deportes

Mary Munive soltó el nombre del responsable de que Puntarenas FC no juegue en su estadio

El estadio presenta serios problemas estructurales y el Ministerio de Salud permitió que hayan partidos, con aforo reducido

Por Yenci Aguilar Arroyo
11/09/2024 Estadio Lito Pérez, Puntarenas. Puntarenas FC recibió a Liga Deportiva Alajuelense en partido de la jornada 9 del Torneo de Apertura, Liga Promérica 2024. Foto: Rafael Pacheco Granados
El Ministerio de Salud afirma que el alcalde de Puntarenas Randall Chavarría no permite que se hagan mejoras al estadio Lito Pérez. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La ministra de Salud, Mary Munive, reveló con nombres y apellidos al responsable de que el estadio Lito Pérez se encuentre en las condiciones en las que opera actualmente.

Este jueves, Munive dio una entrevista al programa “120 minutos” y señaló al alcalde porteño Randall Chavarría, como la persona que no permite que el estadio chuchequero esté mejor a nivel estructural.

“Más de 8 mil personas pueden ingresar al estadio Lito Pérez y por años nos dicen que le bajemos el aforo. ¿Qué es ese tipo de negociación, por qué no invierten en vez de poner curitas?

“Desde el 2012 hay un informe en el que dice que tienen que generar actuaciones, igual en el 2019, 2023 y de ahí le dimos tiempo para hacer mejoras. Les pedimos un informe estructural, no se hizo y yo no iba a arriesgar a la población ante la negligencia del alcalde”, afirmó.

06/02/2024. Entrevista con la señora Mary Munive, Ministra de Salud. Sede Central del Ministerio de Salud, San José, Fotografía: Lilly Arce.
La ministra Mary Munive afirmó que el estadio puede operar con aforo reducido. Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

Plata sin usarse

La ministra agregó que han pasado varias administraciones en la Municipalidad de Puntarenas y, hace varios años, al ayuntamiento se le dio un platal para hacer mejoras dentro del estuche y los recursos no se invirtieron adecuadamente.

“El estadio está sobre terreno arenoso, el Icoder le dio plata a la municipalidad para reparar, para ponerle pilotes, los estudios se hicieron mal y los pilotes no se colocaron como debían. ¿Qué pasó con esa plata, en qué se invirtió?, eso es un secreto a voces.

“Ese señor ha estado ahí por muchos años, ha vivido ahí, ha crecido ahí, conoce las problemáticas del estadio y no ha logrado hacer nada y el que termina pagando los platos rotos es el Puntarenas FC, que se ha portado a la altura. Ellos son conscientes de la problemática y quieren hacer mejoras, quieren tener la administración del estadio”, afirmó.

Alcaldes Electos
El estadio está bajo administración municipal, a cargo del alcalde Randall Chavarría. Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)
