Más allá de los pleitos por el ADN, Alajuelense hizo un cambio ante Sporting que pocos esperaban

Celso Borges fue uno de los centrales de Alajuelense el viernes ante Sporting. (Jose Cordero)

El fin de semana en Alajuelense dejó muchas cosas de qué hablar, la discusión de si el famoso ADN existe o no, o si hay o no identidad en el club, esto tapó algunos detalles importantes que se vieron el viernes en la victoria por 1-0 ante Sporting y que muchos no esperaban.

Andrés Carevic sacó una variante poco empleada por él en el banquillo rojinegro, al modificar por completo el esquema defensivo al pasar con una inusual línea de tres defensores centrales.

El argentino probó una línea de tres zagueros con Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos y a Celso Borges a quien bajó hasta esa línea como lo hizo en la final del Torneo de Copa ante Saprissa.

Junto a la línea de tres centrales, para formar una línea de cinco con dos laterales que eran casi volantes como Ian Lawrence por la izquierda y Carlos Mora por la derecha.

El dibujo táctico provocó que tres de los cuatro laterales naturales de la Liga, Yael López, Carlos Martínez y Suhander Zúñiga, no formaran parte inclusive.

Los protagonistas del cambio contaron cómo se sintieron con la variante, en la cual tienen que irse acostumbrando. ¿Se imagina Celso jugando el campeonato como defensa?

“La verdad me sentí muy bien, con mucha confianza de mis compañeros y lo que hicieron, creo que el funcionamiento va a ir mejorando en cada partido, pero lo vi y me sentí bastante bien”

“Vamos a ver qué es lo que quiere el profe, igualmente uno siempre tiene que estar preparado para lo que sea en lo que a uno lo necesiten en el entrenador, no tengo problema con estar allí”, destacó Celso a la consulta de La Teja sobre la variante.

Carlos Mora estuvo integrado a lo que se convertía en una línea de cinco en el nuevo esquema de Alajuelense. (Jose Cordero)

Junto a Borges estaba Memo, quien es el que casualmente ha hecho la dupla en las mejengas que al cinco manudo le tocó jugar en la zaga, aunque es posiblemente que salga de esa zona una que el canadiense Manjrekar James ya pueda jugar cuando tenga sus papeles migratorios listos.

“Yo vacilo con Celso que hemos jugado varios partidos ahí y que vamos invictos como pareja de centrales, jugar a la par de Celso no hay qué decirle mucho, sabemos la trayectoria que él tiene, pero bueno, pronto estará James, también está Juan Luis (Pérez), por lo que al que le toque jugar ahí, sé que lo va a hacer la mejor manera”, explicó Memo ante nuestra consulta.

Más allá de los nombres, Villalobos reconoció que es una variante con la que se sienten cómodos e incluso podría darles un poco más de seguridad en determinadas circunstancias.

“Creo que se nos ha visto bien así, es algo que el profe ha venido trabajando, así terminamos el torneo anterior (en la vuelta ante Herediano), creo que nos da un poco más de estabilidad defensiva, siento yo, pero sin importar que sean línea de tres o cuatro, pesa más el compromiso que tengamos dentro de la cancha”, añadió,

Para Carevic es solo una variante más según dijo, nada que quiso reconocer será la norma, pero por planilla y al hacerlo desde el inicio del torneo, da para pensar que si la tiró, es por algo.