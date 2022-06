Más de ocho horas en audiencia por caso de supuesto acoso sexual en la Fedefútbol

La audiencia por una acusación de supuesto acoso sexual que seis árbitras entablaron, de manera interna, contra una instructora arbibral en la Fedefutbol inició este martes y las deliberaciones tardaron más de ocho horas.

Las árbitras no quieren más a la instructora. (Shutterstock/Shutterstock)

La Comisión de Acoso Sexual de la Fedefútbol recibió el testimonio de personas que eran favorables a las denunciantes y de otras que eran favorables a la acusada, una mujer de apellidos Miranda Villalobos.

La audiencia fue bastante larga, empezó cerca de las 8 de la mañana y salieron a la 5:21 de la tarde.

En la audiencia estuvo presente una funcionaria del Inamu, de nombre Ana Lorena Rojas que fue a apoyar a las árbitras. El Inamu, como institución, está atendiendo el caso de acoso sexual contra las seis silbateras.

Recordemos que las audiencias se habían pospuesto dos veces y las demandantes acudieron, incluso a la Sala Cuarta, donde interpusieron un recurso de amparo porque el debido proceso, según ellas, no se ha cumplido.

La acusación fue presentada el 20 de enero del presente año, pero hasta este martes inició. Curiosamente, es el primer y único caso que atiende la Comisión de Acoso Sexual, por lo tanto, no hay razón para tal atraso.

Las árbitras acusan a la instructora de comportamientos indebidos, acoso, tocamientos y saludos inapropiados y quieren que la destituyan. : “(... me dijo que tenía videos y fotos mías con una persona allegada al arbitraje, con la cual yo mantenía una relación sentimental, indicándome que si yo no finalizaba esa relación iba a tener problemas y repercusiones (...)”, dice parte de una de las denuncias.

Otra de las acusaciones, de la cual La Teja tiene copia dice: “acostumbraba a dar un saludo de llegada, el cual incluía besos o abrazos, los cuales me hacían sentir incómoda … los besos eran largos, sonoros y me dejaban la mejilla con babas y eso me producía asco”.