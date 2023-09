Más fallos arbitrales: penales no pitados y rojas perdonadas en Herediano vs San Carlos

Este fue el momento que Rigo Prendas le sacó la amarilla al sancarleño Yurguin Román. (Jose Cordero)

En esta ocasión ponemos bajo la lupa el trabajo del árbitro central Rigo Prendas, sus asistentes Danny Sojo, Paúl Robles y Yazid Monge como cuarto árbitro en el juego Club Sport Herediano y Asociación Deportiva San Carlos.

Su trabajo no estuvo bien y cometió varios errores, a continuación se lo contamos:

Minuto 18: Manotazo de Andy Rojas del Herediano a Joseth Peraza de San Carlos, el árbitro no sacó ninguna tarjeta. ¿Merecía la tarjeta?

La acción no era para tarjeta porque cuando el jugador de Herediano se vuelve lo pegó, si bien el central pudo haber sancionado, pero no la vio por la mala posición que tenía, la jugada fue por inercia y no merecía la amarilla.

Minuto 20: Penal para Herediano por falta de Joseth Peraza a Jesús Godínez. ¿Bien marcado el penal?

El jugador de San Carlos sujetó por detrás al de Herediano y bien sancionado el penal.

Minuto 24: Tarjeta amarilla para Yurguin Román de San Carlos por golpear a Fernán Faerron y reclamarle al árbitro. ¿Cómo estuvo esa jugada?

Bien amonestado Román, hubo un golpe en la cara, eso fue por golpear en la cara a un adversario, si también lo amonestó por el reclamo, bien.

Minuto 31: Tarjeta amarilla a Marco Julian Mena por falta al florense Elías Aguilar. ¿Bien aplicada la amarilla?

Bien amonestado el jugador de San Carlos por la falta a Elías Aguilar.

Minuto 42: El cuarteto arbitral activó el protocolo antidiscriminación por insultos pasados de tono por su desempeño. ¿Qué le pareció esta acción?

Perfecto, esto tiene que suceder, así lo establece FIFA. Primero se activa el protocolo, se hace un llamado de atención y si vuelve a suceder se detiene el juego. Me parece excelente que los comisarios de la Unfaut lo activen y se empiecen a mover.

Minuto 57: El portero rojiamarillo Lezcano tocó a Jonathan McDonald en el área y lo desestabilizó. ¿Era penal?

Sí hay un contacto, el portero con sus guantes tocó a McDonald y por lo tanto debió marcar el penal, mala posición del central y su asistente no le ayudó que lo tenía muy claro. Falta clara a favor de San Carlos que no fue marcado.

Minuto 65: Mano dentro del área por Juan Miguel Basulto de Herediano por forcejear con Jonathan McDonald. ¿Había penal ahí?

Sí le pegó el balón en la mano al defensor de Herediano, pero no es sancionable para penal, es una mano natural, así que bien el árbitro por no marcar el penal.

Minuto 65: Jonathan McDonald manda planchetazo a la espinilla a un florense ¿Tuvo que irse expulsado?

McDonald hizo una entrada por juego brusco grave, impactó en la pierna al jugador de Herediano, eso es roja directa, Rigo Prendas no la vio y no la sancionó. McDonald debió irse expulsado.

Minuto 77: Gabriel Leiva hizo una fuerte falta a Fernán Faerron y el árbitro le sacó la tarjeta amarilla. ¿Cómo la vio?

Bien amonestado Leiva a la entrada que le hizo a Faerron, eso era una entrada temeraria.

Minuto 86: Unafut acredita el gol de San Carlos a Roberto Córdoba. ¿Pero eso era autogol?

Sí, ese gol de San Carlos no se le puede acreditar al delantero, eso es autogol porque fue el jugador de Herediano que desvió el balón en su propia meta, eso debió marcarse autogol.