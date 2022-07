Masajista de Alajuelense le tiró durísimo a Fernán Faerron: “Nos vendió más de una vez”

Roberto Hernández es masajista de Alajuelense desde hace bastantes años. Fotografía: Instagram José Miguel Cubero

Las palabras de Fernán Faerron contra el camerino de Alajuelense cayeron muy mal en el seno manudo y uno de sus integrantes, el masajista Roberto Hernández le respondió con todo al exjugador rojinegro.

En declaraciones a Tigo Sports, Hernández se rajó como la manta y afirma que Faerron no puede hablar de compromiso ni sangre rojinegra porque, según aseguró, vendió en más de una ocasión al equipo.

Hernández afirma que al defensor se lo volaron de la Liga porque a lo interno del camerino no lo quería nadie.

“Él no puede venir a decir esas cosas, menos luego de que fue un jugador mal ejemplo para la Liga, por eso ya no está con nosotros, Faerron en el camerino no se llevaba con nadie, no sé que tanto habla de sangre y de que es manudo de corazón si él nos vendió más de una vez.

“Nos dimos cuenta por ahí que el papá de él pasaba las alineación a otros equipos cuando él no jugaba, por pura maldad, solo porque no jugaba”, comentó.

[ Fernán Faerron le tira duro a defensor de Alajuelense sin necesidad de nombrarlo ]

Hernández dice que el jugador hasta llamaba a la Unafut diciendo que había gente con covid-19 en el equipo cuando todo era mentira.

“Era un muchacho muy complicado, no solo con jugadores, sino con parte del cuerpo técnico tuvo problemas y se creía el mejor del país. A su corta edad ya pensaba que había ganado todo, se creía un referente cuando nunca lo llegó a ser acá.

“Él vivía en su mundo nada más, pensando que era el mejor, que todo era por él. Hasta lo decía, ‘yo soy el mejor acá, ustedes son demasiado malos comparados conmigo’ y vea ahora donde está, en un equipo en el que casi ni juega y donde debe estar teniendo problemas también”, aseguró.

Fernán juega en el Hamarkameratene de Noruega desde inicios de este año, club en el apenas ha jugado seis minutos en liga desde que llegó en marzo.