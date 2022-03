Mauricio “Chunche” Montero busca trabajo mientras le sale otra oportunidad en el banquillo

El técnico Mauricio Montero está buscando trabajo, luego de ser despedido como entrenador de Jicaral. Facebook.

El técnico Mauricio “Chunche” Montero está buscando trabajito, pues sabe que en este momento está jalado del pelo encontrar otra oportunidad de brete en el banquillo, así que está dispuesto a hacer lo que sea para llevar el arroz y los frijoles a la mesa de su hogar.

El Chunche fue despedido como técnico de Jicaral, el viernes anterior y junto a él también fue cesado quien su asistente, el exjugador Josef Miso.

Montero confesó que se siente con las pilas bajas, pues no se esperaba una noticia como esta y confía en Dios en que el Huracán de la península se mantenga en la máxima categoría.

– ¿Cómo se ha sentido después de ser despedido de Jicaral?

Agüevado, el día que me dijeron no lo esperaba, porque creo que no veníamos haciendo un mal trabajo, pero también hay que entender que hay mucho en juego.

El presidente, Roy (Barrantes) se dedicó a buscar a una persona con más experiencia como Jeaustin (Campos) que no estará en el banquillo (será asesor técnico) pero hará todo lo posible por ayudar ( en este caso a Mauricio Solís que quedó a cargo).

Es la categoría lo que está en juego, él tomó la decisión y hay que respetarla.

– ¿Qué les dijo don Roy Barrantes?

Solamente nos comunicó que no iba a contar más con nuestros servicios.

–¿Cree que sus declaraciones luego del partido contra Saprissa (2 de marzo) lo pudieron afectar?

No sé si eso afectó, porque sinceramente no vi malestar dentro del grupo, en ese entrenamiento ellos (jugadores) lo externaron, ni fui yo, fueron ellos quienes dijeron que había sido un entrenamiento muy malo y a como se entrena así se juega.

Eso nos afectó en el juego contra Saprissa, pero no hubo caras largas, ni reproches ni nada. Además creo que el equipo iba mejorando cada día.

Mauricio Montero, extécnico de Jicaral.

– ¿Se arrepiente de irse de Marineros para llegar a Jicaral?

Lo veo como un aprendizaje, tenía mucho tiempo de no estar en la primera y sabía el riesgo que tomaba, igual (Josef) Miso. sabíamos que podíamos quemarnos o podíamos salir adelante, pero al final no nos dejaron darnos cuenta si podíamos salir adelante.

Queda un sinsabor, siento que las cosas que veníamos haciendo no las hicimos mal, estuvimos de sétimos u octavos, si hubiéramos ganado en Pérez Zeledón (7 de marzo) estuviéramos peleando la clasificación.





– ¿A qué se dedica ahora?

Ahorita estoy esperando, voy a tener que conseguir trabajo porque estamos en medio torneo y no hay posibilidades de que haya una contratación, hasta que termine el certamen puede haber posibilidades, pero faltan unos meses.

Yo salí el viernes de Jicaral y estos días he estado en la casa. Voy a tocar puertas de amigos y de personas que sé que me puedan ayudar para encontrar algún trabajo que esté acorde a lo que puedo hacer.

– ¿Pudo conversar con los jugadores luego de ser despedido?

El día que nos despidieron los jugadores iban a descansar, tendrían tres días libres, pues veníamos jugando miércoles, domingo y se necesitaba bajar las cargas para arrancar de la mejor manera para el siguiente juego.

Mauricio Montero, extécnico de Jicaral.

– ¿Qué cree que le aportó al equipo?

Puede sonar como excusa, pero la tuvimos muy difícil. Arranqué faltando 20 días para el inicio del torneo y a las dos semanas de estar trabajando se vino el covid-19 y afectó a 16 jugadores, apenas entrenaba con ocho.

Arranqué el torneo tratando de sacarles el máximo provecho a los jugadores para conocerlos individual y colectivamente, hicimos un sistema de juego acorde a los jugadores que teníamos.

Comenzamos perdiendo en Grecia, pero el equipo comenzó a subir e iba mejorando, tal vez tuve la dicha de poner a debutar a ocho jugadores y empecé a poner jóvenes para ver si daban resultados y gracias a Dios ahorita cuentan con ocho jugadores más.

–¿Se quedará Jicaral en primera?

Se lo pongo en las manos de Dios, solo Él sabe si se salvará o no, creo que uno pone el trabajo y los que van a estar en mi lugar sé que van a trabajar,. El destino uno se lo forja, pero en estas situaciones, simplemente se lo dejo en manos de Dios.

– ¿Cree que hay disposición en el equipo?

Hay disposición de los jugadores, de Roy en este caso, de querer quedarse en primera. Tuvimos la mala suerte de que los extranjeros no se han podido utilizar, no sé si habrá alguno de ellos habilitado en este momento.

Si hubiera tenido más tiempo y en otras circunstancias, quizá sería otra la historia, pero por la situación en la que está el equipo se necesitaban resultados positivos.