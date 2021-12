Mauricio “Chunche” Montero: “Soy de retos, no me dan miedo”

El técnico Mauricio “Chunche” Montero, quien llevó a Marineros de Puntarenas a las semifinales del torneo de Apertura de la Liga de Ascenso, fue anunciado este martes como nuevo técnico de Jicaral Sercoba.

Mauricio Montero estará al frente de Jicaral junto con Jozef Miso y Mauricio Solís. (Jicaral Sercoba )

El Chunche llegará acompañado del eslovaco Jozef Miso y de Mauricio Solís como sus asistentes. Este último era quien estaba dirigiendo al equipo durante los entrenamientos de pretemporada.

Montero fue entrenador de equipos juveniles de Alajuelense, luego asumió a los porteños. Además, en algún momento dirigió a Grecia, de donde es natal, en segunda división, pero será su primera experiencia dirigiendo en la máxima categoría.

“Ahora Dios me da esta oportunidad, es un reto duro, soy de retos, no me dan miedo. Si salgo adelante, y sé que voy a salir adelante con la ayuda de Dios y de este cuerpo técnico, será un bien para mí y para la institución. Es bonito venir a partes que no son cómodas, sino a partes que son difíciles, eso es para bien, para el crecimiento de uno y del club”, aseguró.

El propósito de Montero es buscar la clasificación y se enfocará en hacer que sus dirigidos ni siquiera piensen en el descenso. Un duro reto porque el equipo cerró el Apertura de último.

“Vengo a hacer las cosas bien, el pensamiento mío y del cuerpo técnico es no pensar en el descenso, sino en la clasificación, si pensamos en eso partido a partido, al mismo tiempo vamos saliendo de la zona del descenso. Ofrezco trabajo, dedicación, honradez y disciplina, eso se a a demostrar en el terreno de juego”, añadió.

Miso, por su parte, dijo que ya lleva cerca de tres años trabajando con Montero y se conocen bien. Añadió que pondrá todo su conocimiento acumulado a disposición del club, como en la última experiencia con Marineros. “Llegamos a semifinales, queríamos más”, dijo.

Finalmente, Mauricio Solís, quien ya lleva tres meses con los muchachos, dijo que ese tiempo que él ha estado con el equipo ya es terreno ganado para el cuerpo técnico.

“Seré uno más, vamos a sacar al equipo adelante, tenemos la capacidad. Hay un buen grupo de jugadores y vamos a luchar por algo más que estar en la parte baja, como lo dijo Mauricio”, mencionó.