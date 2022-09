Mauricio Montero le tiró a Agustín Lleida

Mauricio Montero criticó la labor de Agustín Lleida en Alajuelense. Archivo. (Archivo)

El exdefensor Mauricio Montero le tiró con todo a la labor del exdirector deportivo de Liga Deportiva Alajuelense, Agustín Lleida, en el programa Contragolpe, de TD Más.

El Chunche cuestionó los éxitos del español mientras estuvo en el cuadro rojinegro.

“Yo soy el gerente deportivo, yo soy el que contrato, traigo al entrenador. ¿Él no contrató a los jugadores? Le dio a (Luis) Marín cinco partidos ¿y a los otros cuántos les dio?.

“A Javier Delgado, como gerente deportivo, (al final de) campeonato fuera; Víctor Badilla como gerente deportivo campeonato, fuera porque no lo ganó. ¿Dígame cuántos años les dio a los entrenadores que él trajo?”, sentenció Montero.

Su compañero de programa, Ramón Luis Méndez le cuestionó: ¿Fue un desastre la labor de Lleida?

“Por la boca muere el pez”, le replicó el Chunche.

“Lo que sí se le puede criticar a Lleida es que no trató igual a los amigos, que a los demás”, le agregó Méndez y Mauricio siguió tirando.

“¿Qué hizo? Si yo tengo plata, si a mí me dan la chequera, yo me compro toda La Sabana y hago cinco canchas?”, expresó el exjugador rojinegro.

Fuera

Bajo la gestión de Lleida, Montero fue despedido como entrenador de divisiones menores en abril del 2021.

“Al terminar la segunda (división) todos los demás equipos de alto rendimiento, U-17 y U-15 quedaron con su staff y nosotros prácticamente quedamos fuera”.

“Nos ofrecieron tres opciones de reubicación, pero ninguna me gustaba. No me quería ir, pero las circunstancias me obligaron”, dijo Montero en ese entonces.