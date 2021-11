Mauricio Montero: “Lo mejor que puede pasar es no ir al mundial porque habría un recambio”

El técnico de Marineros de la segunda división, Mauricio Montero, fue claro como el agua: “Lo mejor que nos puede pasar es no ir al mundial porque habría un recambio”.

Mauricio Montero como siempre fue muy sincero en sus apreciaciones. Fotografía: John Durán Mauricio Montero como siempre fue muy sincero en sus apreciaciones. Fotografía: John Durán (JOHN DURAN)

Esas declaraciones las dio este miércoles en el programa 120 Minutos, donde también expresó que nota al técnico de la selección nacional, Luis Fernando Suárez, medio perdido.

Aquí un extracto de lo que dijo el Chunche en la entrevista.

- ¿Cómo evalúa lo que pasa hoy con la selección nacional?

Estamos en una situación difícil en todos los aspectos, administrativos, problemas con los jugadores, jugadores que renuncian, la eliminatoria está durísima.

Se dura mucho tiempo para tomar la decisión de cuándo quitar a un técnico y traer otro, desde allí se arranca mal. No es lo mismo tener un tećnico listo para iniciar la eliminatoria conociendo las situaciones a traerlo en la eliminatoria. Pasan cosas en las que nos enredamos nosotros mismos, creo que solo como dos veces se le ha dicho que no a la selección y ahora ya se toman esas decisiones y gente joven con futuro.

En las conferencias de prensa primero dice una cosa (Luis Fernando Suárez), al tiempo se contradicen, dice que este jugador es la mamá de Tarzań y luego lo lleva y no lo pone. Son cosas que van envolviendo a la Sele.

[ Mauricio Montero jala de la Liga: “No me quería ir, pero las circunstancias me obligaron” ]

- ¿Cree que hay tiempo para sanar esto?

El tiempo lo puede dar lo que pase en estos dos partidos (ante Canadá y Honduras), si la Sele pierde y empata es difícil el retornar y volver otra vez a agarrar y tener aspiraciones de ir al mundial, creo que con un gane y una pérdida, todavía estamos vivos, metidos allí por el cuarto lugar y se puede mejorar el entorno, que los jugadores se dediquen a lo de la Sele para ir al mundial y sino para mí lo mejor que le puede pasar es que no vaya al mundial porque se haría todo un recambio como lo hizo Estados Unidos, un recambio de jugadores, de gente joven que venga a aportar, que quiera estar en la Sele, que no venga por venir, sino que venga y aporte porque hay gente joven que puede aportar mucho.

- ¿Cree que las facilidades que tienen hoy en día los jugadores limitan el rendimiento, se cuidan en la cancha?

El que se limita es uno, no hay camiseta más linda que ponerse la de la Sele y por encima no hay nada, no hay plata, no hay que no puedo, no hay que estoy con dolorcito, no hay, porque es la selección, es representar al país.

- ¿Usted ve comprometido a Luis Fernando Suárez?

Hay veces que sí, a veces se enoja y dice esto y lo otro como al principio que decía, “sí vamos a ir al mundial, sí podemos ir” y ahora en las conferencias es corto, se le ve inseguro, como que si pierdo pierdo y si gano gano. Así lo noto.