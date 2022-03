Mauricio Montero reconoció que un mal entrenamiento les costó el juego contra Saprissa

Mauricio Montero fue tajante y afirmó que el mal entrenamiento del lunes incidió en el resultado del juego contra Saprissa. Prensa Jicaral. (Prensa Jicaral)

El técnico de Jicaral, Mauricio Montero, reconoció que un mal entrenamiento se paseó en el juego contra el Deportivo Saprissa.

El Chunche expresó que el lunes anterior, sus muchachos no le pusieron al entrenamiento las ganas que se necesitaban para sacarle los tres puntos Monstruo.

“Regalamos setenta y cinco minutos y eso en el fútbol es demasiado, si uno regala diez minutos en el fútbol es demasiado, yo se los hice ver, lo regalamos (el partido) dos días antes de jugar contra Saprissa, hicimos un entrenamiento muy malo y usted a como entrena así juega, a como se comporta en la semana, así lo va a hacer, nadie le regala nada, ojalá lo tomen en cuenta.

“Si usted no quiere ser competitivo, no quiere ganar, no va a ganar, pero si usted compite, si va hacia el frente, va sin temor, va a ganar”, dijo chiva el técnico del huracán de la península.

Montero resaltó que sus jugadores tuvieron oportunidades para liquidar el juego ante los morados.

“Tuvimos tres, cuatro chances para meter gol, hoy tuvimos varias opciones, pero a los equipos más grandes les quedan y no perdonan”, añadió.

El Chunche destacó que el equipo está trabajando para meterse en zona de clasificación. Prensa Jicaral.

Pensando en clasificar

El Chunche destacó que rescató un punto de oro, pues jugaron contra un gran equipo.

“Sabemos que si apretamos en el primer tiempo los equipos se caen e hicimos los cambios en el preciso momento. Hoy al ir en contra variamos el sistema y en los últimos veinte minutos tuvimos oportunidades para empatar y ganar.

“Es un punto valioso, un señor me dijo, ‘el estañón se llena gota a gota’ y vamos poco a poco”, dijo.

Montero fue claro y dijo que está pulseando que los jicaraleños se metan en zona de clasificación.

“Eso lo hice ver desde el primer día que me hice cargo, que no pensáramos en el descenso sino que buscáramos la clasificación. La motivación está todos los días, desde que me levanto a las 6 a.m. porque tengo trabajo, porque voy a hacer una cosa que me gusta, porque me están pagando por eso que me gusta hacer, tengo que venir todos los días motivados a hacer las cosas mejor”, afirmó.

Para Mauricio, Jicaral viene de menos a más.

“Hemos hecho buenos partidos, ganamos nosotros, ganan los que están arriba, empatamos nosotros, empatan los que están arriba. Los que estamos en la pelea no se han caído y espero en Dios tener la fuerza para cerrar bien, aspiramos a meternos en la zona de clasificación”, manifestó.